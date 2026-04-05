Il Masters 1000 di Montecarlo ha rivelato gli avversari del primo turno per gli italiani Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. Entrambi gli italiani si preparano ad affrontare sfide significative sul campo del Monte Carlo Country Club, con l'obiettivo di avanzare nel tabellone.

Matteo Berrettini, ammesso al main draw tramite wild card, affronterà lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Quest'ultimo è entrato come lucky loser, avendo perso nelle qualificazioni contro Alexander Shevchenko (7‑6(3), 7‑6(4)). Berrettini (numero 91 ATP) è in vantaggio 4‑1 nei precedenti contro Bautista Agut (numero 80), l'ultimo dei quali risale all'ATP Cup del 2021.

In caso di vittoria, Berrettini potrebbe incontrare al secondo turno il russo Daniil Medvedev, settima testa di serie.

Per Flavio Cobolli, decimo favorito e numero 13 ATP, il debutto sarà contro l'argentino Francisco Comesaña. Comesaña si è qualificato superando Romain Arneodo (6‑2, 6‑1) ed Ethan Quinn (7‑5, 6‑2). Non ci sono precedenti tra i due. In caso di successo, Cobolli affronterà al secondo turno il vincitore tra il canadese Denis Shapovalov (numero 38 ATP) e il belga Alexander Blockx (numero 92 ATP), qualificatosi.

Il cammino degli italiani nel torneo

Il sorteggio del Masters 1000 di Montecarlo 2026 ha inserito Flavio Cobolli e Luciano Darderi nello stesso quarto del tabellone, nella parte alta del draw.

Questa configurazione offre a uno dei due la possibilità di raggiungere le fasi avanzate del torneo, fino alla semifinale.

Il possibile percorso di Flavio Cobolli prevede, dopo il primo turno (qualificato o lucky loser), un secondo turno contro Shapovalov o un altro qualificato/ripescato. Gli ottavi potrebbero vederlo contro Alex de Minaur, i quarti contro Musetti o il connazionale Darderi. L'eventuale semifinale potrebbe essere contro Alcaraz o Bublik.

Per Luciano Darderi, il primo turno è contro Hubert Hurkacz. In caso di vittoria, affronterebbe Mensik o Marozsan al secondo turno. Gli ottavi potrebbero metterlo di fronte a Musetti, e i quarti a Cobolli o de Minaur. Anche per Darderi, la semifinale potrebbe essere contro Alcaraz o Bublik, in un percorso che promette intense sfide.