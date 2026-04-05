Il giovane talento Riccardo Lorello ha conquistato una vittoria di grande prestigio, trionfando nella 77ª edizione del Trofeo Piva, una delle più ambite corse di un giorno dedicate alla categoria Under 23. L'affermazione del ventenne toscano, portacolori della S.C. Padovani Polo Cherry Bank, è giunta al termine di una gara combattuta e spettacolare, svoltasi a Col San Martino, in provincia di Treviso. Il percorso, lungo 179,8 chilometri e caratterizzato da un dislivello complessivo di 3.749 metri, ha messo a dura prova gli atleti con ben nove passaggi sul Combai e tre sul temibile San Vigilio.

La mossa vincente di Lorello è arrivata sull'ultimo e decisivo Muro di San Vigilio, a poco più di un chilometro dal traguardo. Con un attacco perentorio e ben calcolato, il corridore è riuscito a staccare gli avversari, mantenendo un vantaggio cruciale fino alla linea d'arrivo. Ha tagliato il traguardo con un distacco di cinque secondi, fermando il cronometro a 4 ore, 27 minuti e 40 secondi. Alle sue spalle, a completare il podio, si sono piazzati Tommaso Bambagioni (Technipes InEmiliaRomagna Caffè Borbone) e il belga Leander De Gendt (Bahrain Victorious Development Team), a testimonianza dell'elevato livello della competizione.

La dinamica della corsa e i protagonisti

La 77ª edizione del Trofeo Piva è stata fin dalle prime battute una gara ricca di emozioni, con continui attacchi e selezioni naturali sui tratti più impegnativi del tracciato.

Nella fase cruciale della corsa, diversi atleti hanno cercato di fare la differenza. Tra questi, si erano distinti anche Alessandro Cattani e Enea Sambinello, i quali, sfortunatamente, sono stati coinvolti in una caduta durante un tratto in discesa. Questo incidente ha compromesso le loro possibilità di lottare per le posizioni di vertice, lasciando campo aperto ad altri contendenti.

Per Riccardo Lorello, questa vittoria rappresenta senza dubbio l'affermazione di maggior prestigio nella sua giovane carriera. Il successo al Trofeo Piva si aggiunge a un palmarès già promettente in questa stagione, che lo aveva visto conquistare un terzo posto in una tappa della Settimana Coppi & Bartali e un altro terzo posto alla Firenze-Napoli.

Inoltre, Lorello era già salito sul gradino più alto del podio nella terza frazione del Giro di Campania, nel giugno 2025, dimostrando una costante crescita e una notevole capacità di affrontare gare di alto livello.

Il valore internazionale del Trofeo Piva

Il Trofeo Piva si conferma come un appuntamento irrinunciabile nel calendario ciclistico internazionale per la categoria Under 23, essendo inserito nella prestigiosa categoria 1.2U. La corsa, con partenza e arrivo nella suggestiva cornice di Col San Martino, attira ogni anno squadre di alto livello e i migliori giovani talenti provenienti da tutta Europa, desiderosi di mettersi in mostra su un palcoscenico così importante. Il successo di Riccardo Lorello non solo celebra il talento individuale del corridore, ma sottolinea anche la vitalità e la crescita del ciclismo italiano giovanile, capace di esprimere atleti competitivi in contesti tecnici e altimetrici particolarmente sfidanti. Il podio finale, con la presenza di Bambagioni e De Gendt, evidenzia ulteriormente la competitività e il respiro internazionale della gara, un vero banco di prova per le future stelle del ciclismo.