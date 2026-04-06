La seconda giornata del Masters 1000 di Montecarlo 2026 si preannuncia intensa, con un programma fitto e l'esordio di numerosi protagonisti. L'attenzione è rivolta a diverse sfide di alto livello e alla presenza di tennisti italiani, tra cui Flavio Cobolli, testa di serie numero dieci, che cerca riscatto sulla terra rossa dopo una trasferta nordamericana sottotono. Affronterà l'argentino Francisco Comesana, proveniente dalle qualificazioni, in un match cruciale.

Anche Matteo Arnaldi scenderà in campo, ripescato come lucky loser dopo la sconfitta contro il francese Muller nelle qualificazioni.

Il ligure, che vive un momento difficile, affronterà il cileno Cristian Garin, anch'egli qualificato. Un'occasione per ritrovare fiducia.

Le sfide principali e i debutti

La giornata propone uno dei primi turni più interessanti: Francisco Cerundolo contro Stefanos Tsitsipas, attesissimo sul campo principale. Esordio per il finalista di Miami, il ceco Jiri Lehecka, contro l'americano Emilio Nava. Debutto ostico per il giovane brasiliano Joao Fonseca, che affronterà il canadese Gabriel Diallo.

Lorenzo Musetti attende il suo prossimo avversario, probabilmente il monegasco Valentin Vacherot, impegnato contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Primi turni insidiosi anche per i russi Karen Khachanov e Andrey Rublev, che affronteranno rispettivamente il francese Arthur Rinderknech e il portoghese Nuno Borges.

Il doppio italiano e il programma

Spazio al doppio con l'inedita coppia italiana Andrea Vavassori e Matteo Berrettini. I due, con una wild card dopo il grave lutto che ha colpito Simone Bolelli, affronteranno il duo Alex de Minaur e Cameron Norrie. Il programma prevede dodici match di primo turno.

Ecco il programma completo dei match principali:

Court Rainier III : Rublev vs Borges , Baez vs Wawrinka, F. Cerundolo vs Tsitsipas , Vacherot vs J.M. Cerundolo.

: , Baez vs Wawrinka, , Vacherot vs J.M. Cerundolo. Court des Princes : Rinderknech vs Khachanov , Lehecka vs Nava , Fonseca vs Diallo , Cobolli vs Comesana .

: Rinderknech vs , , , . Court EA de Massy : De Minaur/Norrie vs Berrettini/Vavassori , Bergs vs Mannarino, Garin vs Arnaldi , Shapovalov vs Blockx.

: , Bergs vs Mannarino, , Shapovalov vs Blockx. Court 9: Altmaier vs Machac.

Una giornata ricca di emozioni, con tanti italiani protagonisti e le stelle del circuito in campo.