L'Italia della pallanuoto maschile si prepara al debutto nella Division I della World Cup 2026, affrontando la Spagna ad Alessandropoli, in Grecia. Questo incontro, valido per la prima giornata del girone B, segue il quarto posto ottenuto dal Settebello nella recente rassegna continentale di Belgrado. L'obiettivo primario è duplice: migliorare significativamente il proprio gioco e i risultati, puntando a chiudere la competizione tra le prime cinque squadre per assicurarsi la qualificazione alla Final Eight di Sydney, in programma dal 22 al 26 luglio.

Il pass per l'Australia rappresenta un'opportunità cruciale per il gruppo azzurro, consentendo di disputare ulteriori partite di alto livello. Questo è considerato un passo indispensabile per arricchire il bagaglio esperienziale dei numerosi giovani presenti in rosa, in un percorso che mira, nel medio termine, a riportare l'Italia ai massimi livelli della pallanuoto mondiale.

Rispetto alla precedente spedizione in Serbia, il roster presenta quattro importanti novità. Sono assenti Francesco Condemi, costretto al forfait da un infortunio alla mano, Francesco De Michelis e Mattia Antonucci. Fanno invece il loro ritorno in squadra, dopo diversi mesi, Gianmarco Nicosia e Giacomo Cannella, mentre Stefano Guerrato ed Eduardo Campopiano faranno il loro debutto assoluto con la calottina azzurra.

La Spagna: tra esperienza e giovani promesse

La Spagna, sotto la guida di David Martin, si conferma una formazione di spicco nel panorama internazionale. Nonostante l'abbandono della stella Perrone, la squadra iberica eccelle nel combinare esperienza, leadership e il talento dei giovani. Tra i giocatori chiave spiccano il portiere Unai Aguirre, il fuoriclasse della Pro Recco Alvaro Granados e il talento cristallino dell'attaccante del Barceloneta Bernat Sanahuja. La compagine spagnola, detentrice del titolo, sarà ulteriormente motivata dal desiderio di difendere la vittoria conquistata lo scorso anno.

La sfida tra Italia e Spagna è fissata per lunedì 6 aprile alle ore 14.30 italiane. Questo match segnerà il primo impegno per il Settebello nel torneo.

Per gli appassionati, l'unica modalità per seguire l'esordio degli azzurri sarà la diretta streaming, disponibile tramite la piattaforma Recast TV, affiancata da una diretta testuale con aggiornamenti costanti, data l'assenza di copertura televisiva in chiaro.

Calendario e copertura mediatica del torneo

La Division I della World Cup 2026 si svolge ad Alessandropoli, in Grecia, dal 6 al 12 aprile. Dopo l'incontro inaugurale contro la Spagna, l'Italia affronterà nel proprio girone anche la Croazia e gli Stati Uniti nei giorni a seguire. La mancanza di copertura televisiva diretta per questa fase della competizione rende lo streaming online, garantito da Recast TV, il mezzo principale per seguire le partite.

Gli utenti potranno anche avvalersi di aggiornamenti in tempo reale grazie alla diretta testuale disponibile su piattaforme dedicate.

In un quadro più ampio, la visibilità delle principali competizioni di pallanuoto maschile nel 2026 mostra differenze significative. Ad esempio, per gli Europei di Belgrado, la Rai ha assicurato la trasmissione in chiaro di tutti i match del Settebello, incluse semifinali e finali, sia su Rai Sport HD che su Rai Play. Per chi desidera seguire ogni singola partita del torneo continentale, la piattaforma EuroAquatics TV offrirà una copertura streaming completa di tutte le altre sfide del calendario. Questa disparità nella copertura tra la World Cup e gli Europei sottolinea come la disponibilità degli eventi possa variare in base alla competizione e agli accordi sui diritti di trasmissione.