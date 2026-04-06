La Juventus ha superato il Genoa con un netto 2-0 allo Stadium, grazie ai gol di Bremer e McKennie nei primi diciassette minuti. Questo successo ha permesso ai bianconeri di riportarsi a un solo punto dal quarto posto in classifica, attualmente occupato dal Como, rilanciando le ambizioni stagionali.

Avvio Fulminante e Vantaggio Decisivo

La partita si è messa subito in discesa per la squadra di casa, che ha sbloccato il risultato già al quarto minuto. A seguito di un rinvio corto di Frendrup, il pallone è rimasto in area di rigore, consentendo a Bremer di insaccare di testa l'1-0.

Il raddoppio non si è fatto attendere e, al diciassettesimo minuto, una rapida ripartenza orchestrata con precisione da Cambiaso e Conceiçao è stata finalizzata da McKennie. L'americano ha firmato così il suo secondo gol stagionale, portando il suo bottino personale a quota nove reti. Questo avvio fulminante ha indirizzato l'incontro su binari favorevoli alla Juventus, mettendo subito in difficoltà il Genoa.

La Ripresa e la Parata Determinante

Nel secondo tempo, la Juventus ha continuato a cercare il terzo gol, sfiorando la rete in diverse occasioni con McKennie e David. Tuttavia, il vero protagonista della ripresa è stato il portiere Di Gregorio. Subentrato a Perin a causa di un problema al polpaccio, Di Gregorio si è rivelato decisivo al settantacinquesimo minuto.

Il portiere ha infatti ipnotizzato Martin dal dischetto, parando un rigore che avrebbe potuto riaprire la partita e creare un finale in apnea per i padroni di casa. La sua prodezza ha mantenuto il risultato sul 2-0, garantendo la tranquillità fino al fischio finale e blindando la vittoria per i bianconeri.

Implicazioni in Classifica e Contesto

Con questa importante vittoria, la Juventus si rilancia nella corsa al quarto posto in Serie A, avvicinandosi ulteriormente al Como. Il Genoa, pur rimanendo a quota 33 punti, mantiene un margine rassicurante sulla zona retrocessione, potendo guardare con relativa serenità al prosieguo del campionato. La gara si è disputata lunedì 6 aprile alle ore 18:00 presso l’Allianz Stadium.

Storicamente, gli incontri diretti tra Juventus e Genoa hanno spesso visto prevalere i bianconeri, con numerosi precedenti favorevoli, anche in partite disputate nel mese di aprile, confermando una tradizione positiva per la squadra torinese.