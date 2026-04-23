Il Gran Premio di Spagna di MotoGP 2026, quarto appuntamento della stagione del Motomondiale, si svolgerà sul circuito di Jerez de la Frontera dal 24 al 26 aprile. L'evento rappresenta un momento molto atteso dagli appassionati, che avranno la possibilità di seguire le gare sia in diretta che in differita sui principali canali televisivi e piattaforme streaming.

Programma del weekend: prove, qualifiche e gare

Il weekend prenderà il via venerdì 24 aprile con le sessioni di prove libere per le categorie Moto3, Moto2 e MotoGP. Le attività in pista si susseguiranno tra le 09:00 e le 16:00.

La MotoGP sarà protagonista con la prima sessione di libere alle 10:45 e le pre-qualifiche alle 15:00.

La giornata di sabato 25 aprile sarà dedicata alle qualifiche. La MotoGP scenderà in pista per la Q1 alle 10:50 e per la Q2 alle 11:15, seguita dalle sessioni di qualifica di Moto3 e Moto2. Il pomeriggio culminerà con la Sprint Race della MotoGP, un appuntamento ormai consolidato nel calendario del Motomondiale, con inizio alle 15:00.

Domenica 26 aprile sarà la giornata clou con le gare. Dopo il warm-up della MotoGP alle 09:40, la Moto3 aprirà le competizioni alle 11:00, seguita dalla Moto2 alle 12:15. Il tanto atteso Gran Premio di MotoGP prenderà il via alle 14:00, con i piloti pronti a darsi battaglia sul tracciato andaluso.

Dove vedere il GP: dirette e differite su TV8 e Sky

Gli appassionati potranno seguire l'intero weekend spagnolo attraverso diverse opzioni. I canali Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP trasmetteranno tutte le sessioni in diretta integrale. Per chi preferisce la visione in chiaro, TV8 offrirà la diretta delle qualifiche del sabato e della Sprint Race.

Le gare di domenica su TV8 saranno invece trasmesse in differita: la Moto3 alle 11:15, la Moto2 alle 12:30 e il Gran Premio MotoGP alle 14:15. La copertura sarà estesa anche in streaming sulle piattaforme SkyGO, Now e TV8.it. Inoltre, una diretta testuale sarà disponibile per chi desidera seguire ogni aggiornamento in tempo reale.

Il circuito di Jerez: un appuntamento cruciale della stagione

Il ritorno della MotoGP a Jerez de la Frontera, dopo quasi un mese di pausa, rappresenta un momento significativo. Questo tracciato, uno dei più iconici del calendario, è noto per le sue curve tecniche e la sua ricca storia legata al Motomondiale, promettendo sempre grande spettacolo e incertezza fino all'ultima curva.

Il weekend spagnolo è un appuntamento chiave per la stagione, con i piloti chiamati a confermare o ribaltare i valori emersi nei primi tre round. La Sprint Race del sabato, ormai parte integrante del format, aggiunge un ulteriore livello di interesse e imprevedibilità al programma, rendendo il Gran Premio di Spagna uno degli eventi più seguiti e attesi della stagione di MotoGP.