La ventesima edizione della Mezza Maratona Internazionale di Genova, disputata il 19 aprile 2026, ha visto il trionfo del keniano Peter Wahome Murithi. L'atleta ha conquistato il primo posto con un tempo di 1h05’15”, confermando la sua leadership nella competizione ligure. In campo femminile, la vittoria è andata alla connazionale Shalyne Lagat. L'evento ha registrato la partecipazione della sindaca di Genova, Silvia Salis, presente allo start insieme ad Armando Sanna, unico italiano vincitore nel 2009.

Podio maschile e successi

Peter Wahome Murithi ha tagliato il traguardo in 1h05’15”, replicando il successo ottenuto nel 2023 e consolidando la sua posizione.

Il podio maschile è stato completato da Simon Thuku Muchai, anch'egli del Kenya, classificatosi secondo con 1h07’25”. Il terzo gradino è andato all’italiano Federico Scabini, con un tempo di 1h09’. Queste performance hanno animato la Mezza Maratona di Genova, dimostrando l'alto livello agonistico.

Vittorie femminili e nella 13 chilometri

Nella prova femminile, Shalyne Lagat ha ottenuto la vittoria, confermando il dominio keniano. Parallelamente, nella gara sui 13 chilometri, si sono imposti Andrea Giorgianni per la categoria maschile e Martina Rosati per quella femminile. Entrambi gli atleti hanno mostrato eccellenti prestazioni sul percorso genovese, contribuendo al successo della manifestazione.

La presenza istituzionale

L'importanza dell'evento è stata sottolineata dalla presenza della sindaca di Genova, Silvia Salis, che ha dato il via alla corsa. Al suo fianco, una figura storica della Mezza Maratona: Armando Sanna, l'unico atleta italiano ad aver vinto la competizione nel 2009. La loro partecipazione ha evidenziato il valore istituzionale e il forte legame della città con la ventesima edizione della Mezza Maratona Internazionale di Genova, un appuntamento sportivo di grande risonanza.