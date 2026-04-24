Lorenzo Musetti ha centrato una vittoria significativa al secondo turno del Masters 1000 di Madrid, imponendosi sul polacco Hubert Hurkacz con il punteggio di 6-4, 7-6(4). Il tennista italiano, attualmente numero nove del mondo, ha dimostrato grande solidità e lucidità nei momenti cruciali del match, disputato sulla prestigiosa terra rossa della Caja Magica.

L'incontro ha preso il via con un break decisivo a favore di Musetti, il quale ha saputo gestire con precisione i propri turni di servizio nelle fasi determinanti del primo set. Il secondo parziale ha visto un maggiore equilibrio: Hurkacz ha tentato una reazione, ma Musetti è riuscito ad annullare diverse palle break e, in particolare, due set point nel dodicesimo game, per poi dominare il tie-break con un netto 7-4.

L'azzurro ha concluso la sfida in un'ora e cinquantadue minuti, evidenziando una superiore percentuale di prime in campo (66% contro il 58% dell'avversario) e una migliore gestione delle situazioni di pressione.

Prima vittoria stagionale in un Masters 1000

Questo successo rappresenta la prima affermazione stagionale di Musetti in un torneo della categoria Masters 1000, dopo una serie di quattro sconfitte consecutive. Il risultato assume, pertanto, un valore particolarmente importante per il giocatore toscano, che ha mostrato evidenti segnali di crescita e una maggiore capacità di mantenere la concentrazione nei momenti più intensi della partita. Al terzo turno, Musetti affronterà l'olandese Tallon Griekspoor, attualmente ventinovesimo nel ranking ATP, il quale ha superato il bosniaco Damir Dzumhur.

Il percorso a Madrid e la prossima sfida

Il Mutua Madrid Open si conferma uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione sulla terra battuta. Musetti, sesta testa di serie del tabellone, ha beneficiato di un 'bye' al primo turno, debuttando direttamente al secondo. Il suo prossimo avversario, Griekspoor, si è imposto su Dzumhur con il punteggio di 6-3, 6-4, dimostrandosi un rivale solido e da non sottovalutare. L'esito della sfida tra Musetti e Griekspoor sarà cruciale per valutare ulteriormente il percorso dell'azzurro in questa edizione del torneo spagnolo, fornendo indicazioni importanti sul suo stato di forma.