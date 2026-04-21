Un cambio di avversario inatteso ha modificato il percorso di Matteo Berrettini all'esordio nell'ATP Masters 1000 di Madrid. L'azzurro, infatti, non affronterà più il belga Raphael Collignon, il quale ha dato forfait a tabellone già compilato, poco prima della conclusione delle qualificazioni. Questo imprevisto ha costretto gli organizzatori a un'ulteriore modifica nel sorteggio degli accoppiamenti, inserendo il nome di Berrettini tra i tennisti in attesa di conoscere il proprio rivale. Le motivazioni precise dietro il ritiro di Collignon non sono state rese pubbliche, aggiungendo un velo di mistero a questa repentina variazione.

La sorte ha infine pronunciato il suo verdetto: sarà il giovane croato Dino Prizmic a sfidare Matteo Berrettini nel primo turno del prestigioso torneo spagnolo. Prizmic, un talento emergente di vent'anni, occupa attualmente la posizione numero 87 del ranking ATP. Si distingue per essere un giocatore destrorso con un potente rovescio a due mani, e vanta una struttura fisica imponente, con 188 centimetri di altezza e 80 chilogrammi di peso. L'incontro tra Berrettini e Prizmic sarà un inedito assoluto sul circuito maggiore, un fattore che promette scintille e rende la sfida particolarmente intrigante per gli appassionati di tennis.

Le conseguenze del ritiro e le prospettive di Berrettini a Madrid

Il forfait di Raphael Collignon ha colto di sorpresa molti osservatori, considerando il suo ottimo stato di forma. Il belga, attuale numero 61 del mondo, aveva recentemente dimostrato le sue qualità con risultati di rilievo, tra cui una convincente vittoria su Flavio Cobolli a Miami e una doppietta di successi consecutivi al Challenger di Monza. Nonostante questa variazione dell'ultimo minuto, il programma di gioco di Matteo Berrettini rimane invariato: il tennista romano è atteso in campo mercoledì 22 aprile, per il secondo match in programma dalle ore 11 sul campo principale, il celebre Manolo Santana Stadium.

In caso di vittoria contro il qualificato Dino Prizmic, il cammino di Berrettini si preannuncia subito in salita.

Al secondo turno, infatti, lo attenderà un test decisamente più impegnativo contro lo statunitense Ben Shelton, accreditato della testa di serie numero quattro del torneo. Shelton arriva a Madrid con il morale alle stelle, fresco vincitore dell'ATP 500 di Monaco di Baviera, dove ha superato in finale proprio Flavio Cobolli, confermando il suo eccellente momento di forma e la sua pericolosità su ogni superficie.

Dino Prizmic: il profilo del nuovo sfidante di Berrettini

Dino Prizmic, che si è guadagnato l'accesso al tabellone principale del Masters 1000 di Madrid superando le difficili qualificazioni, rappresenta un avversario da non sottovalutare. Il suo stile di gioco è caratterizzato da un approccio aggressivo e una notevole solidità da fondo campo, qualità che lo rendono particolarmente insidioso, specialmente su una superficie come la terra battuta.

Per Matteo Berrettini, questo incontro inaugurale non è solo un debutto nel torneo, ma si configura anche come un banco di prova fondamentale per valutare la propria condizione fisica e la propria competitività dopo il recente rientro nel circuito maggiore.

L'assenza di precedenti diretti tra i due atleti aggiunge un ulteriore strato di curiosità e imprevedibilità a un primo turno che si preannuncia equilibrato e ricco di spunti tecnici. Sarà un match cruciale per entrambi, con Berrettini chiamato a dimostrare la sua ritrovata forma e Prizmic desideroso di affermarsi contro un nome di spicco del tennis mondiale nel prestigioso contesto del torneo spagnolo.