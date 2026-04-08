L'esordio di Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Montecarlo sarà contro il monegasco Valentin Vacherot nel secondo turno. L'incontro, sul Campo Centrale Ranieri III, seguirà Berrettini-Medvedev, Garin-Zverev e Auger-Aliassime-Cilic. Musetti, reduce da un periodo complesso tra Indian Wells e Miami, affronta un avversario in crescita e motivato.

Valentin Vacherot ha sorpreso vincendo il Masters 1000 di Shanghai lo scorso anno dalle qualificazioni. Qui, ha superato Juan Manuel Cerundolo, confermando solidità sulla terra battuta. Per Musetti, che difende la finale raggiunta lo scorso anno a Montecarlo, la sfida è cruciale per rilanciare la stagione dopo un inizio difficile.

Musetti-Vacherot: la sfida inedita

La sfida tra Musetti e Vacherot è inedita nel circuito maggiore. Il toscano, dopo l'infortunio agli Australian Open e il ritiro a Miami, torna sulla superficie che più lo esalta. Vacherot, forte della vittoria su Cerundolo e del titolo a Shanghai, è pronto a sfruttare il fattore campo.

Il vincitore affronterà nel turno successivo uno tra Marozsan e Hurkacz, in una zona di tabellone con De Minaur. Musetti cercherà di replicare il suo successo dell'anno scorso, mentre Vacherot punta a confermare la crescita.

Montecarlo Masters 1000: il torneo e la diretta

Il Masters 1000 di Montecarlo si disputa sui campi in terra battuta del Monte Carlo Country Club, suggestiva.

Il torneo è il primo grande appuntamento europeo sulla terra e attira i migliori. Musetti è tra i protagonisti più attesi, nonostante le incognite sulla sua condizione fisica. Vacherot, oggi numero 23 del ranking mondiale, punta al prestigio nel torneo di casa.

Gli appassionati potranno seguire il match tra Musetti e Vacherot in diretta televisiva su Sky Sport e in streaming su NOW, Sky Go e TennisTV. L'evento, in programma l'8 aprile dalle ore 11:00, promette spettacolo ed equilibrio tra due interpreti sul rosso, in cerca di avanzamento.