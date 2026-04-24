Il tennista italiano Lorenzo Musetti si prepara al suo esordio nel Masters 1000 di Madrid. L'azzurro affronterà il polacco Hubert Hurkacz nel secondo turno del torneo, in un match in programma sull'Arantxa Sanchez Stadium alle ore 11:00. Si prospetta un impegno complicato per Musetti, che dovrà misurarsi con un avversario particolarmente insidioso sulle superfici veloci, come quella madrilena.

Le condizioni di gioco nella capitale spagnola, caratterizzate da una terra rossa più rapida e dall'altitudine, tendono a favorire i grandi battitori come Hurkacz.

Questo elemento rende la palla più veloce e il servizio del polacco ancora più insidioso, complicando il compito di Musetti, che dovrà trovare le giuste soluzioni tattiche per contrastare la potenza dell'avversario. Il bilancio dei precedenti tra i due è in perfetta parità, con due vittorie a testa. Il primo successo di Musetti arrivò a Roma per ritiro, mentre Hurkacz ha prevalso sull'erba di Wimbledon. L'ultimo confronto diretto risale a Wimbledon 2023, vinto dal polacco per 7-6(4), 6-4, 6-4.

Musetti-Hurkacz: orario e dove vederla

Il match tra Lorenzo Musetti e Hubert Hurkacz, valido per i trentaduesimi di finale del Masters 1000 di Madrid, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), per gli abbonati.

La diretta streaming sarà disponibile su SkyGo, NOW e Tennis TV. Per chi preferisce seguire gli aggiornamenti in tempo reale, sarà offerta anche una diretta testuale.

Percorso nel torneo e montepremi

Lorenzo Musetti arriva a Madrid dopo la sconfitta nei quarti di finale a Barcellona contro Arthur Fils. Hubert Hurkacz, invece, ha superato il primo turno del torneo madrileno battendo il portoghese Jaime Faria. In palio per il secondo turno c'è un montepremi di 31.585 euro. Il vincitore finale del Masters 1000 di Madrid incasserà invece 1.007.615 euro. Le condizioni di gioco uniche di Madrid rendono ogni pronostico incerto, lasciando spazio a possibili sorprese nel corso della competizione.