Nadia Battocletti ha perso il primato mondiale sui 10.000 metri. L’argento olimpico e mondiale della specialità, che fino al 31 marzo guidava la graduatoria di World Athletics, è stata superata nelle ultime settimane dalla keniana Agnes Jebet Ngetich. L’atleta africana ora conduce la classifica con 1.339 punti, con un vantaggio di cinque lunghezze sull’azzurra. Seguono più attardate la connazionale Beatrice Chebet, campionessa olimpica di Parigi 2024 e mondiale, attualmente ferma per maternità, con 1.318 punti, e la giapponese Ririka Hironaka, a quota 1.282.

Il sorpasso di Ngetich è stato determinato dai 1.353 punti ottenuti per il quarto posto ai Mondiali 2025, con il tempo di 30:42.66, e dalla recente vittoria alla Urban Trail de Lille, dove ha registrato un eccezionale 28:58. Questa prestazione le ha permesso di superare la fuoriclasse trentina nel ranking internazionale. Nadia Battocletti conserva comunque i due risultati che le avevano consentito di salire in vetta alla graduatoria: la vittoria agli Europei 2024 con 30:51.32 allo Stadio Olimpico di Roma (1.281 punti) e il secondo posto ai Mondiali 2025 a Tokyo con 30:38.23 (1.387 punti).

Il valore dei risultati su pista e strada

La classifica dei 10.000 metri considera anche le prestazioni ottenute nei 10 km su strada.

Per questo motivo, il risultato di Ngetich in Francia è stato cruciale. Nella medesima gara, Battocletti si era fermata a un solo secondo dall’allora record europeo, successivamente migliorato lo scorso weekend dalla slovena Klara Lukan, la prima atleta del Vecchio Continente a scendere sotto i trenta minuti sulla distanza.

Nonostante la perdita del primato, Battocletti si conferma tra le principali protagoniste del mezzofondo mondiale. Attualmente è quarta nel ranking dei 5.000 metri e fresca campionessa d’Europa dei 3.000 metri indoor. La sua prossima apparizione agonistica è fissata per il 9 maggio, quando correrà i 1.500 metri al Pegaso Meeting di Firenze.

Il percorso di Nadia Battocletti nel mezzofondo

Negli ultimi anni, Nadia Battocletti ha consolidato la propria posizione tra le migliori mezzofondiste a livello globale. Oltre all’argento olimpico e mondiale sui 10.000 metri, il suo palmarès include il titolo mondiale indoor sui 3.000 metri a Torun, due titoli europei e un bronzo mondiale. Ha inoltre stabilito diversi record personali tra il 2025 e il 2026. Il ranking World Athletics, che valuta sia le gare su pista sia quelle su strada, conferma la costanza di rendimento dell’azzurra, ora pronta per una nuova avventura con l'obiettivo di riconquistare il vertice mondiale.