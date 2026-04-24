Il Mondiale MotoGP 2026 riprende il suo cammino dal circuito di Jerez, in Andalusia, segnando il quarto appuntamento stagionale e il primo round europeo dopo una lunga pausa. I protagonisti del campionato tornano in pista su uno dei tracciati più tecnici del calendario, dove la ricerca del miglior assetto sarà cruciale per massimizzare le prestazioni fin dalle prime sessioni.

La classifica iridata vede attualmente in testa Marco Bezzecchi e Jorge Martin, entrambi in sella alle Aprilia. La casa di Noale ha saputo mettere a disposizione un pacchetto tecnico performante, che i due piloti hanno sfruttato al meglio.

Martin sta consolidando il proprio rendimento, mentre Bezzecchi proviene da una serie positiva che si estende dalle ultime gare del 2025. Il circuito spagnolo, noto per la sua tortuosità e per la necessità di mantenere alta la velocità in percorrenza di curva, rappresenta una nuova e stimolante sfida per tutti i team.

Le sfide di Ducati e le aspettative per la GP26

Grande attenzione è rivolta alla Ducati, chiamata a una reazione dopo le difficoltà incontrate nella messa a punto della nuova GP26. La moto di Borgo Panigale si è rivelata complessa da gestire, in particolare nelle fasi di frenata e inserimento di curva, aspetti che hanno richiesto un lavoro approfondito da parte dei tecnici e dei piloti.

Marc Marquez e Francesco Bagnaia sono tra coloro che attendono risposte concrete dal weekend di Jerez, con la speranza di trovare il giusto equilibrio per tornare competitivi ai massimi livelli.

Il programma della prima giornata a Jerez prevede l’inizio delle prove libere 1 alle ore 10:45. Successivamente, a partire dalle 15:00, si svolgeranno le pre-qualifiche, sessioni fondamentali che determineranno l’accesso diretto alle Q1 e Q2. Sarà essenziale per tutti i team sfruttare al massimo il tempo a disposizione per adattarsi rapidamente alle condizioni del tracciato e trovare il miglior compromesso tra velocità e stabilità.

Il programma completo del GP di Spagna a Jerez

Il fine settimana del GP di Spagna si articola su tre giornate intense.

Venerdì, oltre alle sessioni già menzionate, la MotoGP scende in pista alle 10:40 per la FP1 e alle 14:55 per le pre-qualifiche. Sabato il programma prosegue con le FP2 e le qualifiche MotoGP alle 10:45, culminando con la Sprint Race alle 14:55. Domenica, dopo il warm up delle 9:35, la gara della MotoGP prenderà il via alle 14:00, preceduta dalla parata dei piloti e dalle gare delle categorie minori.

Il ritorno in Europa rappresenta un momento chiave per la stagione 2026: i valori in campo potrebbero subire significative variazioni e ogni sessione sarà determinante per definire le gerarchie del campionato. Gli occhi sono puntati su Aprilia, Ducati e sugli altri team che cercheranno di inserirsi nella lotta al vertice su uno dei tracciati più amati e impegnativi del calendario.