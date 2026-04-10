Al leggendario Madison Square Garden, i New York Knicks hanno conquistato una vittoria fondamentale superando i Boston Celtics con il punteggio finale di 112‑106. Un successo che porta la firma indelebile di Josh Hart, autore di una prestazione decisiva, e del contributo essenziale di Jalen Brunson. Questa vittoria si inserisce in una notte NBA ricca di emozioni, che ha visto anche gli Houston Rockets centrare l'ottavo successo consecutivo, consolidando un momento di forma eccezionale.

La partita tra Knicks e Celtics è stata un vero e proprio scontro tra titani, mantenendo alta la tensione fino agli ultimi istanti.

Josh Hart si è rivelato il protagonista assoluto del finale, mettendo a segno ben 15 dei suoi 26 punti totali nel cruciale quarto periodo, un'ondata offensiva che ha spezzato l'equilibrio a favore dei padroni di casa. Al suo fianco, Jalen Brunson ha orchestrato il gioco con maestria, chiudendo la serata con 25 punti e 10 assist, dimostrando ancora una volta la sua leadership in campo.

Dall'altra parte del parquet, i Boston Celtics hanno cercato di resistere grazie a una prestazione a tutto tondo di Jayson Tatum. Il giocatore dei Celtics ha sfiorato la tripla doppia, registrando 24 punti, 13 rimbalzi e 8 assist. Nonostante il suo impegno e la sua incisività, la sua performance non è stata sufficiente a contenere la spinta dei Knicks nel momento decisivo della gara, costringendo Boston alla sconfitta.

La corsa dei Knicks nella Eastern Conference

Questa importante vittoria al Garden non è solo un trionfo di prestigio, ma assume un significato cruciale per la classifica. Il successo contro i Celtics permette ai New York Knicks di mantenere viva la loro corsa per il secondo posto nella Eastern Conference, un obiettivo ambizioso che li vede protagonisti in questa fase avanzata della stagione. La determinazione mostrata in campo, in particolare nel quarto quarto, sottolinea la solidità e la resilienza della squadra di New York.

L'ottava meraviglia degli Houston Rockets

Parallelamente all'epica sfida di New York, la notte NBA ha celebrato l'impressionante striscia vincente degli Houston Rockets. La squadra texana ha conquistato la sua ottava vittoria consecutiva, imponendosi con un netto 113‑102 sui Philadelphia 76ers.

Un risultato che testimonia l'eccellente momento di forma dei Rockets, capaci di esprimere un gioco efficace e convincente. In questa partita, Kevin Durant ha contribuito con 29 punti, un apporto significativo alla vittoria della sua squadra.

Altri risultati della notte NBA

La serata sui parquet americani ha offerto numerosi altri incontri e verdetti. I Brooklyn Nets hanno subito una pesante sconfitta contro gli Indiana Pacers, che si sono imposti per 123‑94. I Golden State Warriors non sono riusciti a contenere i Los Angeles Lakers, perdendo con il punteggio di 119‑103. I Toronto Raptors hanno avuto la meglio sui Miami Heat in una partita ad alto punteggio, chiudendo sul 128‑114. Infine, i Washington Wizards sono stati superati dai Chicago Bulls con un finale di 119‑108.