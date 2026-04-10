La Parigi‑Roubaix femminile, giunta alla sesta edizione e in contemporanea con la prova maschile, si terrà domenica 12 aprile. Le atlete affronteranno 143,1 chilometri, partendo da Denain alle 14:45 e arrivando a Roubaix. Il percorso include 33,7 chilometri di pavé, 4,5 km in più rispetto all'anno precedente, confermando la sua crescente importanza nel ciclismo internazionale.

Tra le protagoniste, Pauline Ferrand‑Prevot, vincitrice uscente, punta alla doppietta. La francese (Team Visma Lease a Bike) ha trionfato lo scorso anno con 58 secondi su Letizia Borghesi e 1'01" su Lorena Wiebes.

Arriva alla Roubaix forte del secondo posto al Giro delle Fiandre, in forma su un percorso che esalta le sue doti. Il tracciato introduce tre nuovi settori di pavé, tra cui Haveluy (2.500 metri al km 52,4). Gli ultimi diciassette settori coincidono con il percorso maschile.

Le Protagoniste e le Strategie

Il campo partecipanti è di alto livello. Il Team SD Worx‑Protime schiera due opzioni: Lotte Kopecky per l'attacco, e Lorena Wiebes per lo sprint. Da seguire Cat Ferguson (Movistar Team) e Elise Chabbey (FDJ United‑Suez). Per l’Italia, riflettori su Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ), vincitrice nel 2022, determinata a resistere al pavé e sfruttare le sue doti in un arrivo ristretto. Altre italiane sono Elisa Balsamo (Lidl‑Trek) e Letizia Borghesi (AG Insurance – Soudal Team), seconda lo scorso anno, che cercheranno di ripetere la prestazione.

Il Percorso e la Copertura TV

Il percorso della Parigi‑Roubaix femminile presenta novità. Oltre ai tre nuovi settori di pavé, è stato inserito un tratto in salita di 800 metri a Biastre, per mettere alla prova le atlete. Le cicliste si uniranno al percorso maschile a Hornaing, affrontando settori iconici come Mons‑en‑Pévèle e Carrefour de l’Arbre. La gara sarà trasmessa in diretta su Rai 2 e RaiSport, con streaming su RaiPlay e piattaforme pay-tv. Questa visibilità sottolinea l’importanza dell’evento nel calendario femminile.