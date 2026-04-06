L'ex professionista e autorevole commentatore di tennis Patrick McEnroe ha riacceso il dibattito sulle differenze tra tennis maschile e femminile con alcune recenti dichiarazioni. Durante il suo programma radiofonico, McEnroe ha espresso un'opinione decisa riguardo un ipotetico confronto tra il miglior diciassettenne del mondo e Aryna Sabalenka, attuale numero uno del ranking WTA.

"Se mettessi di fronte il miglior giocatore giovane del mondo, a 17 anni, e Aryna Sabalenka, il giovane vincerebbe 6-1 6-1", ha affermato McEnroe. Ha poi precisato: "Però per me questo è irrilevante.

Non lo dico per disprezzare il tennis femminile, che anzi apprezzo. Lo vedrei di più se ci fosse una bella partita rispetto a un match maschile con una vittoria schiacciante". Con queste parole, McEnroe ha voluto sottolineare una constatazione sulle differenze di gioco tra i due generi, piuttosto che una critica al valore del tennis femminile.

Sabalenka e la moderna "Battaglia dei Sessi"

Il tema delle differenze tra tennis maschile e femminile è un argomento ricorrente nella storia di questo sport. Recentemente, Aryna Sabalenka è stata protagonista di una sfida simbolica contro Nick Kyrgios, una moderna "Battaglia dei Sessi" che ha evocato il leggendario incontro del 1973 tra Billie Jean King e Bobby Riggs.

In quell'occasione, Kyrgios si è imposto su Sabalenka in due set, con il punteggio di 6-3 6-3. La manifestazione ha generato ampie discussioni tra appassionati e addetti ai lavori, anche a causa dell'utilizzo di regole non convenzionali.

Nonostante la sconfitta, Sabalenka ha commentato positivamente l'esperienza: "Mi è piaciuto lo spettacolo. E penso che la prossima volta che gioco contro di lui saprò le tattiche, i suoi punti di forza e di debolezza, sarà sicuramente una partita migliore". Anche Kyrgios ha espresso apprezzamento per la sua avversaria, definendola "un’atleta straordinaria" e evidenziando come, in determinate situazioni di gioco, sia capace di eseguire colpi paragonabili a quelli dei migliori tennisti uomini.

Il confronto tra generi nel tennis: un dibattito annoso

Il confronto tra tennis maschile e femminile è un dibattito che ha attraversato le epoche, coinvolgendo figure storiche come Bill Tilden, Suzanne Lenglen e, in tempi più recenti, Billie Jean King. McEnroe, pur ribadendo la sua posizione iniziale, ha chiarito che si tratta "semplicemente di un gioco diverso" e che un paragone diretto spesso non rende giustizia alle peculiarità di ciascun circuito. "Lo guardo volentieri, se c’è un grande match lo guardo più di una partita maschile scontata. È solo un gioco completamente diverso", ha aggiunto, enfatizzando la natura distinta delle due discipline.

Le dichiarazioni di McEnroe hanno riacceso l'attenzione su questo argomento, ma evidenziano anche la necessità di un confronto più costruttivo e concreto sulle differenze e le qualità specifiche del tennis femminile e maschile. L'obiettivo è superare le semplificazioni eccessive e valorizzare le eccellenze presenti in entrambi i circuiti, promuovendo una comprensione più approfondita delle rispettive dinamiche di gioco.