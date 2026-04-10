L'Italia del pentathlon moderno ha concluso prematuramente la sua partecipazione alla prima tappa della Coppa del Mondo 2026 a Il Cairo. Dopo l'eliminazione di tutti e cinque gli atleti maschili nelle qualificazioni, anche il settore femminile ha dovuto salutare l'Egitto in anticipo: Valentina Martinescu e Irene Prampolini, le uniche azzurre rimaste in gara, sono state eliminate in semifinale, chiudendo ben lontane dalle posizioni che avrebbero garantito l'accesso alla finale.

Le due atlete italiane erano state inserite nella Semifinale A, dove solo le prime nove su diciotto partecipanti avrebbero avuto accesso alla finale.

Valentina Martinescu ha terminato la sua prova al sedicesimo posto con 1339 punti, mentre Irene Prampolini si è classificata diciassettesima con un totale di 1325 punti. Per conquistare il nono posto, utile per la finale, sarebbero stati necessari 1399 punti. Nella disciplina della scherma, Prampolini si era distinta con un settimo posto (226 punti), mentre Martinescu aveva ottenuto la tredicesima posizione (210 punti). Tuttavia, entrambe hanno compromesso la loro gara nella prova degli ostacoli: Martinescu ha chiuso quindicesima con un tempo di 50"48 (294 punti), e Prampolini diciottesima e ultima con 1’13"90.

Dettaglio delle prestazioni individuali

Nel nuoto, Martinescu ha mostrato un sussulto d'orgoglio, registrando il miglior tempo di 1’00"18, mentre Prampolini si è classificata decima con 1’05"07.

Nell'ultima prova, il laser run, Prampolini è riuscita a evitare l'ultimo posto grazie al quarto miglior crono di 11’40"17, superando di un solo secondo la tedesca Cicelle Leh. Martinescu, al contrario, ha fatto segnare il tempo peggiore in 12’45"26, concludendo terzultima, immediatamente davanti alla sua compagna di squadra.

La spedizione italiana femminile ha così concluso la sua corsa nella tappa egiziana, senza riuscire a qualificare alcuna rappresentante per la finale. Questo esito si aggiunge alla debacle maschile, che aveva visto tutti gli azzurri eliminati già nelle fasi di qualificazione.

Il contesto della competizione a Il Cairo

La tappa de Il Cairo si è tenuta presso gli impianti dello Stadio Internazionale, un palcoscenico dove il livello tecnico si è dimostrato estremamente elevato.

Nelle qualificazioni maschili, nessuno dei cinque atleti italiani era riuscito a superare il turno, nonostante il loro impegno e la presenza di avversari di grande esperienza internazionale. Nel ranking round di scherma, Irene Prampolini aveva registrato un bilancio equilibrato di 17 vittorie e altrettante sconfitte, mentre Valentina Martinescu aveva ottenuto 17 vittorie e 18 sconfitte. Questi risultati avevano permesso a entrambe le atlete di accedere meritatamente alla semifinale. Martinescu, già campionessa mondiale a squadre nel 2025, aveva anche stabilito un nuovo record italiano nei 100 metri nuoto. Ciononostante, la semifinale si è rivelata fatale per entrambe, evidenziando la difficoltà della competizione e la necessità di un'ulteriore crescita per il pentathlon italiano a livello internazionale.