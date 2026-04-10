Valentin Vacherot continua a stupire nel circuito internazionale, conquistando una storica semifinale al Rolex Monte-Carlo Masters. Il tennista monegasco ha superato nei quarti di finale l’australiano Alex de Minaur con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3, centrando così la sua quarta vittoria in carriera contro un giocatore top-10. Questo risultato lo rende il primo atleta del Principato a raggiungere il penultimo atto nel torneo di casa, dove ad attenderlo ci sarà il numero uno del ranking mondiale, Carlos Alcaraz.

La prestazione di Vacherot contro De Minaur è stata caratterizzata da una grande solidità, soprattutto nel terzo set, dove ha annullato in modo decisivo tutte e sei le palle break affrontate.

Il monegasco ha espresso un tennis di altissimo livello nel finale, trionfando dopo due ore e ventiquattro minuti. Al termine dell’incontro, Vacherot ha condiviso la sua soddisfazione: "È un grande onore essere in semifinale con i tre migliori giocatori degli ultimi anni". Ha poi aggiunto con entusiasmo: "Non vedo l’ora di giocare contro Carlos domani nella mia città natale, è fantastico".

Un traguardo senza precedenti per Monaco

Il successo di Vacherot rappresenta una pagina storica per lo sport monegasco. Mai prima d’ora un tennista del Principato era riuscito a spingersi così avanti nel prestigioso torneo di Monte-Carlo, evento che si disputa proprio nel suo club di appartenenza. Il giocatore ha voluto sottolineare anche l’importanza del sostegno ricevuto dal pubblico: "Tutti i ragazzi tra il pubblico che cantavano sono i miei migliori amici da quando avevo nove o dieci anni.

È raro che un giocatore abbia questa opportunità di avere così tante persone intorno. Sono davvero fortunato ad avere un torneo nel mio club".

Il percorso di Vacherot in questa stagione conferma una crescita costante e impressionante. Dopo il trionfo a Shanghai nell’ottobre scorso, che ha segnato una svolta radicale nella sua avventura nel circuito, il monegasco aveva già raggiunto i quarti di finale ad Acapulco e gli ottavi a Miami. Ora, sulla terra rossa di casa, è tornato a incidere in maniera significativa, centrando anche l’ingresso nella top-20 mondiale.

La scalata nel ranking e le vittorie contro i big

Solo pochi mesi fa, Vacherot occupava la posizione numero 204 del ranking ATP. Il recente successo contro De Minaur gli ha permesso di salire fino alla posizione numero 17 nella classifica live, con la concreta possibilità di raggiungere addirittura il dodicesimo posto in caso di vittoria finale del torneo.

Le sue vittorie contro i top-10 non sono un caso isolato: in carriera ha già dimostrato la sua capacità di competere con i migliori, battendo Novak Djokovic a Shanghai, Alexander Bublik in Coppa Davis e Lorenzo Musetti proprio a Monte-Carlo.

La semifinale contro Carlos Alcaraz si preannuncia come un nuovo, affascinante capitolo per il tennista monegasco, che si prepara a vivere un’altra giornata memorabile davanti al pubblico di casa. Con la consapevolezza di aver già scritto una pagina indelebile nella storia dello sport del Principato, Vacherot è pronto a continuare a sognare in grande.