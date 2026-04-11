Nella vibrante cornice de Il Cairo, sede della prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di pentathlon moderno, l'atleta di casa Moutaz Mohamed ha brillato nelle semifinali maschili, conquistando il primo posto e infiammando il pubblico egiziano. La sua prestazione è stata notevole, chiudendo la semifinale con un totale di 1561 punti. Mohamed ha dimostrato una condizione fisica eccellente, registrando il miglior tempo nella prova di nuoto e il secondo negli ostacoli, posizionandosi così come uno dei favoriti per la finale.

Alle sue spalle, l'ucraino Yuriy Kovalchuk si è assicurato il secondo posto con 1558 punti, mantenendo un distacco di soli tre secondi dal leader.

Il terzo gradino del podio provvisorio è stato occupato dall'ungherese Mihaly Koleszar, che ha totalizzato 1555 punti, a sei secondi da Mohamed. Tra gli altri atleti che si sono distinti e che saranno da tenere d'occhio nella finale figurano il tedesco Christian Zillekens, quarto con 1551 punti, l'altro egiziano Moustafa Abouamer, quinto con 1547, il cinese Li Liuchang, sesto con 1546, e il polacco Lukasz Gutkowski, settimo con 1544 punti. Questi risultati preannunciano una finale ricca di emozioni e competizione ad alto livello.

Nessuna presenza italiana nella semifinale maschile

La competizione in Egitto ha purtroppo registrato l'assenza di atleti italiani tra i semifinalisti della gara maschile.

Nessuno dei cinque azzurri iscritti è riuscito a superare la fase di qualificazione, svoltasi nella giornata precedente. Le prestazioni della rappresentanza tricolore non sono state sufficienti per ottenere il pass per il turno successivo, lasciando così l'Italia fuori dalla lotta per le medaglie in questa importante tappa della Coppa del Mondo.

Il percorso delle qualificazioni e i protagonisti

Durante la fase di qualificazione, diversi atleti hanno messo in mostra le loro capacità. Nel Gruppo A, la migliore prestazione è stata del francese Valentin Belaud con 1592 punti, seguito da vicino proprio da Moutaz Mohamed con 1585. Nel Gruppo B, il primato è andato a Mohanad Shaban con 1562 punti, mentre nel Gruppo C ha primeggiato Diego Lavillat con 1575.

Per quanto riguarda gli atleti italiani, le loro posizioni sono state più arretrate: Matteo Bovenzi è stato il migliore tra gli azzurri nel Gruppo A, classificandosi quattordicesimo con 1536 punti, mentre Giorgio Micheli ha terminato diciottesimo con 1525. Nel Gruppo B, Denis Agavriloaie e Emanuele Tromboni si sono piazzati rispettivamente ventitreesimo e ventiquattresimo, mentre Roberto Micheli ha chiuso quindicesimo nel Gruppo C. Questi risultati evidenziano la difficoltà del percorso di qualificazione e l'alto livello della competizione internazionale.

La tappa de Il Cairo si conferma un banco di prova significativo per il pentathlon moderno, con Moutaz Mohamed che, forte del sostegno del pubblico di casa, si candida con decisione come uno dei principali contendenti per la vittoria finale, consolidando il valore degli atleti egiziani in questa disciplina.