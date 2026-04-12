La semifinale dei playoff di Superlega maschile di volley tra Sir Susa Vim Perugia e Gas Sales Bluenergy Piacenza giunge al suo momento più cruciale con Gara 3, in programma al Pala Barton Energy. Gli umbri, forti di un vantaggio di 2-0 nella serie, hanno la prima, fondamentale occasione per chiudere il discorso qualificazione alla finale Scudetto davanti al proprio pubblico. Il vantaggio accumulato dagli uomini di coach Lorenzetti, tuttavia, non ammette distrazioni: le prime due sfide hanno rivelato una contesa più equilibrata di quanto il punteggio complessivo possa suggerire.

La formazione perugina ha saputo imporsi con decisione nei momenti chiave delle partite, eccellendo soprattutto nel servizio e nella fase di contrattacco. Giocatori come Ben Tara, Plotnytskyi e Semeniuk hanno fornito al palleggiatore Giannelli soluzioni sempre affidabili, anche nelle situazioni più complesse. Determinante si è dimostrato il rendimento nella fase break, dove Perugia ha mostrato una notevole capacità di convertire le difese in punti, sfruttando con lucidità ogni calo avversario. Un contributo essenziale è arrivato anche dai centrali, con Russo protagonista sia a muro sia al servizio, elementi che hanno ulteriormente consolidato l'impianto di gioco dei campioni d’Europa.

Piacenza a caccia di continuità

Piacenza, dal canto suo, ha dimostrato di poter rimanere agganciata al match, evidenziando buoni approcci ai set e riuscendo, a tratti, a mettere in difficoltà la ricezione umbra. Ciò che ha pesato maggiormente sull'andamento delle gare è stata la mancanza di continuità, in particolare nelle fasi centrali e nei finali. Errori di troppo nei momenti decisivi e una minore incisività nel muro-difesa hanno spesso indirizzato l'inerzia delle partite a favore di Perugia. Le prestazioni individuali di Bovolenta, Simon e Gutierrez hanno garantito punti, ma non con la regolarità necessaria per reggere l'urto e contrastare la solidità avversaria.

In vista di Gara 3, per Perugia sarà cruciale gestire l'aspetto mentale: mantenere alta l'intensità e continuare a spingere al servizio per limitare la costruzione di gioco avversaria.

Piacenza, al contrario, è chiamata a una prova senza margini di errore: sarà indispensabile una maggiore efficacia nel muro-difesa e una gestione più lucida dei momenti decisivi per tentare di riaprire la serie e prolungare le proprie speranze.

La serie e i protagonisti

Il percorso di Perugia in questa semifinale è stato caratterizzato da prestazioni di alto livello, come testimoniato dalla vittoria in Gara 2 a Piacenza con il punteggio di 3-1. In quell'occasione, Ben Tara si è distinto come top scorer con ventidue punti, mentre Russo ha ribadito la sua importanza cruciale a muro e servizio. Piacenza, pur avendo pareggiato i conti nel secondo set grazie ai colpi di Bovolenta e Simon, non è riuscita a mantenere il ritmo nei parziali successivi, cedendo nei momenti caldi del terzo e quarto set.

La squadra emiliana si trova ora con le spalle al muro e dovrà cercare un'impresa esterna per prolungare la serie e forzare una quarta sfida.

La sfida di Gara 3, con fischio d'inizio alle ore 18:00, si preannuncia quindi decisiva per le sorti della semifinale: Perugia ha l'opportunità di chiudere la serie e accedere alla finale, mentre Piacenza è attesa da una reazione d'orgoglio per mantenere vive le proprie speranze Scudetto.