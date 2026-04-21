Il celebre velocista Alessandro Petacchi ha offerto una dettagliata analisi sul prossimo Giro d’Italia, soffermandosi sulle caratteristiche del percorso e sulle aspettative verso i principali protagonisti. Petacchi ha evidenziato come il tracciato dell’edizione imminente appaia meno selettivo rispetto ad alcune edizioni passate, definendolo "più equilibrato". In particolare, ha sottolineato la cronometro come possibile elemento chiave per la classifica generale e la tappa di Alleghe, con il Passo Giau, quale uno dei momenti decisivi della corsa.

"Anche il Blockhaus, che arriva già nella prima settimana, sarà un primo banco di prova significativo: essendo il primo arrivo in salita, inizierà a delineare i veri valori in campo", ha spiegato Petacchi.

Tra i protagonisti più attesi, Petacchi si è soffermato su Jonathan Milan, da cui si aspetta "conferme" e la possibilità di ottenere nuove vittorie di tappa grazie alle sue qualità nelle volate. Per Giulio Ciccone, invece, Petacchi ritiene sensata la scelta di puntare alle tappe e alla maglia azzurra, lasciando da parte la classifica generale. "Giulio può fare molto bene andando a caccia di tappe e cercando anche di inserirsi nelle fughe giuste", ha commentato.

Le aspettative su Pellizzari e i favoriti per il podio

Un’attenzione particolare è stata riservata a Giulio Pellizzari, giovane promessa del ciclismo italiano. Petacchi ha espresso fiducia nelle sue capacità, affermando che "Pellizzari è cresciuto tanto e ha dimostrato di avere qualità importanti". L’unico vero punto interrogativo, a suo avviso, può essere la cronometro: "essendo completamente pianeggiante, potrebbe rappresentare per lui uno scoglio, dove rischia di perdere qualcosa rispetto agli altri uomini di classifica". Secondo Petacchi, Jonas Vingegaard sarà il principale punto di riferimento della corsa, ma Pellizzari ha le carte in regola per puntare in alto. Tra i favoriti per il podio, Petacchi indica Vingegaard, Almeida e lo stesso Pellizzari.

Petacchi ha inoltre parlato di Damiano Caruso, definendolo "una garanzia" e sottolineando come, in un Giro non estremamente duro, possa ambire a una posizione tra i primi dieci. Riguardo alla doppia sfida Giro-Tour per Vingegaard, Petacchi ha dichiarato che "oggi, con una programmazione attenta, è possibile affrontare sia Giro che Tour ad alto livello".

I giovani italiani e il confronto internazionale

Tra i giovani che si sono messi in luce in questa prima parte di stagione, Petacchi ha citato Davide Donati, vincitore alla Roubaix Under23, e Alessio Magagnotti, sottolineando l’importanza di seguirne l’evoluzione. Ha inoltre menzionato Paul Seixas, già protagonista tra i professionisti, e Finn, impegnato in un percorso di crescita più graduale.

Un ulteriore approfondimento sulle prospettive di Pellizzari arriva dalle parole di Stefano Garzelli, che ha ribadito la fiducia nel giovane italiano per un posto sul podio del Giro d’Italia, a patto di condizioni ottimali. Garzelli ha ricordato la resilienza di Pellizzari, capace di concludere la Tirreno-Adriatico nonostante un problema fisico, e ha sottolineato il suo ruolo di co-leader nella squadra per la Corsa Rosa. Secondo Garzelli, Vingegaard resta il favorito principale, ma Pellizzari può essere una delle sorprese più attese.