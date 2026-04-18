I Cleveland Cavaliers hanno inaugurato i playoff NBA 2026 con una dimostrazione di forza, superando i Toronto Raptors per 126-113 in Gara 1 della serie al meglio delle sette. La formazione dell'Ohio, guidata da un eccezionale Donovan Mitchell autore di 32 punti, ha imposto il proprio stile di gioco fin dalle prime battute, capitalizzando sulla superiorità nel gioco a metà campo e sull'esperienza cruciale nei momenti decisivi.

Il contributo di James Harden, arrivato a Cleveland per apportare leadership e qualità, è stato fondamentale: ha concluso la partita con una doppia doppia da 22 punti e 10 assist, gestendo i possessi e innescando con maestria i compagni.

Dalla panchina, Max Strus ha aggiunto un significativo apporto di 24 punti, confermandosi un elemento prezioso e dinamico nella rotazione dei Cavaliers. I Raptors, al contrario, sono apparsi sottotono, soffrendo la fisicità e l'organizzazione difensiva degli avversari e accumulando un distacco di venti punti per gran parte del secondo tempo.

L'imposizione del proprio stile di gioco

Il successo dei Cavaliers è stato il risultato di una chiara imposizione del proprio stile di gioco. La domanda iniziale era chi avrebbe prevalso: i Cavaliers con un gioco a metà campo, sfruttando il loro backcourt superiore e il vantaggio in area, o i Raptors accelerando il ritmo e forzando palle perse per giocare in campo aperto?

Il punteggio finale, con Cleveland a 126-113 e i Raptors in svantaggio di 20 punti per la maggior parte del secondo tempo, ha chiaramente indicato quale squadra sia riuscita a imporre la propria volontà. Durante la stagione regolare, i Raptors avevano spesso messo in difficoltà Cleveland proprio grazie ai punti in contropiede, vincendo tutti e tre gli scontri diretti (seppur prima del 25 novembre) con un vantaggio di 62-38 nei punti in contropiede. In questa Gara 1, tuttavia, la formazione canadese non è riuscita a replicare quella brillantezza, trovandosi in difficoltà nel loro primo match di post-season dopo quattro anni.

Prossimi appuntamenti e la reazione attesa

La serie proseguirà lunedì, con Gara 2 che si disputerà nuovamente a Cleveland.

I Raptors saranno chiamati a una pronta e decisa reazione per evitare di trovarsi in una situazione di 0-2 contro i Cavaliers, considerati tra i favoriti della Eastern Conference. Per la squadra di Toronto, che tornava ai playoff dopo un'assenza di quattro anni, questa sconfitta rappresenta un banco di prova significativo per misurare la propria capacità di ripresa e le reali ambizioni in questa post-season.

Le altre sfide dei playoff NBA

La giornata dei playoff NBA è ricca di altre sfide di grande interesse. I Denver Nuggets, guidati dal tre volte MVP Nikola Jokic, ospitano i Minnesota Timberwolves di Anthony Edwards e Rudy Gobert. A seguire, i New York Knicks affronteranno gli Atlanta Hawks in una rivincita della celebre serie del primo turno dei playoff del 2021, quando Trae Young condusse gli Hawks alla vittoria. Infine, i Los Angeles Lakers di LeBron James si confronteranno con gli Houston Rockets di Kevin Durant, promettendo ulteriori emozioni per gli appassionati di basket.