La formazione di Chieri ha conquistato la qualificazione alla Challenge Cup 2026-2027 di volley femminile, la terza competizione europea per importanza, grazie a una prestazione dominante. La squadra piemontese ha affrontato e superato Cuneo nella finale che assegnava l'accesso al torneo continentale, imponendosi con un netto 3-0 (25-23; 25-18; 25-15). Il derby piemontese si è svolto davanti al proprio pubblico, che ha sostenuto le ragazze di coach Nicola Negro per poco più di un’ora di gioco, assistendo a una vittoria che ha garantito il prestigioso pass europeo.

Durante l'incontro, diverse atlete di Chieri si sono distinte per le loro performance. In particolare, Anastasia Cekulaev ha brillato con 15 punti, seguita da Stella Nervini che ha contribuito con 14 punti e Anett Németh con 10 punti. Un apporto significativo è arrivato anche da Laura Kunzler e Sara Alberti, entrambe autrici di 9 punti ciascuna. Sul fronte di Cuneo, le migliori realizzazioni sono state di Masa Pucelj con 10 punti, affiancata da Binto Diop, Jessica Rivero e Agnese Cecconcelllo, ognuna con 7 punti a referto.

Il quadro delle squadre italiane in Europa

Con la vittoria di Chieri e la conseguente qualificazione, si è definito il completo panorama delle formazioni italiane che parteciperanno alle Coppe Europee nella prossima stagione sportiva.

La Champions League, la massima competizione continentale, vedrà la presenza di tre squadre di vertice: Conegliano, Milano e Scandicci. Per quanto riguarda la CEV Cup, la seconda competizione per prestigio, l'Italia sarà rappresentata da Novara. Infine, la Challenge Cup, come detto, accoglierà Chieri, che ha meritato il suo posto grazie al successo nel derby piemontese contro Cuneo.

Chieri in Challenge Cup: reazione e ambizioni

La Challenge Cup si conferma come una vetrina importante per i club, rappresentando la terza competizione europea per ordine di prestigio. Offre alle squadre l'opportunità di misurarsi in un contesto internazionale, contribuendo ad arricchire il proprio palmarès e a consolidare la propria esperienza.

Per la squadra di Chieri, questa qualificazione assume un significato particolare, giungendo dopo la recente delusione della finale di CEV Cup persa contro il Galatasaray Istanbul. Questo risultato dimostra la forte capacità di reazione della squadra e la sua determinazione nel perseguire nuovi e importanti traguardi a livello continentale.