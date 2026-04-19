Il sabato della Serie A Gold di baseball ha acceso gli animi degli appassionati con due incontri di grande intensità, validi per la seconda giornata di campionato. Sul diamante dello Jannella, a Nettuno, la sfida tra Nettuno 1945 e BBC Grosseto si è trasformata in una vera e propria battaglia punto a punto. Contemporaneamente, a Parma, il sentitissimo derby tra Parma Clima e Farma Crocetta ha tenuto col fiato sospeso fino all'ultimo inning, regalando emozioni e ribaltamenti di fronte.

La sfida di Nettuno: rimonta e spettacolo

Nonostante lo stadio Jannella fosse privo di pubblico, a causa di un'omologazione tardiva, Nettuno 1945 e BBC Grosseto hanno offerto una Gara 1 estremamente combattuta.

Dopo un iniziale equilibrio sull'1-1, con un punto di Nettuno su sacrificio di Batista e uno di Grosseto su doppio di Melone Calderin, il BBC ha tentato la fuga nel quinto inning. Grazie a una walk a basi piene di Cinelli e un punto di Francesco Vaglio, gli ospiti si sono portati sul 3-1. La reazione del Nettuno è stata immediata e decisa: due singoli di Aloma e Barbona, uniti a un errore difensivo avversario, hanno permesso di ribaltare il punteggio sul 5-3. La partita è rimasta tesa: nel settimo inning, i singoli di Chelli e Funzione hanno ristabilito la parità sul 5-5. La vittoria per Nettuno è arrivata nel nono inning, con un bunt di Paula e un singolo decisivo di Batista, che hanno fissato il risultato finale sul 7-5.

La Gara 2 ha visto un netto dominio del Nettuno. Già nel primo inning, un singolo di Aloma ha portato due punti. Nel quarto, un altro singolo, questa volta di Giordani, ha replicato l'impresa, portando il parziale a 4-0. Il sesto inning ha consolidato il vantaggio con Annunziata che ha rubato la terza base e segnato, seguito da un singolo-punto di D’Amico Alvarez. Il match si è concluso con un perentorio 6-0 a favore dei padroni di casa.

Parma‑Crocetta: il derby si decide nel big inning

Il derby emiliano tra Parma Clima e Farma Crocetta si è concluso con la vittoria del Parma per 6-5, al termine di un incontro vibrante. Inizialmente, il Parma si era portato in vantaggio grazie a una volata di sacrificio di Ragionieri e un singolo di Geraldo Garcia.

La Crocetta, tuttavia, ha saputo reagire con forza, ribaltando il punteggio. Un singolo di Moreno Gonzalez e un triplo da due punti di Severino hanno portato gli ospiti sul 2-3, seguiti da un fuoricampo da due punti di Alex Sambucci che ha esteso il vantaggio a 2-5. La svolta decisiva è arrivata nel sesto inning, quando il Parma Clima ha messo a segno un "big inning" da quattro punti, che ha completamente ribaltato il risultato e sigillato la vittoria.

Il Formato della Serie A Gold

La Serie A Gold, il massimo campionato italiano di baseball, ha preso il via sabato 11 aprile 2026. Il torneo vede la partecipazione di dieci squadre, distribuite in due gironi da cinque formazioni ciascuno. Il Girone A comprende Parma Clima, Unipol Bologna, Nettuno 1945, BBC Grosseto e Farma Crocetta.

Nel Girone B, invece, sono inserite San Marino, Hotsand Macerata, Big Mat Grosseto, Palfinger Reggio Emilia e Camec Collecchio. La formula del campionato prevede gare di andata, ritorno e intergirone, con due appuntamenti settimanali fissati per il sabato pomeriggio e sera. La fase dei playoff inizierà il 31 luglio, culminando nella finale scudetto, in programma tra il 27 agosto e il 6 settembre.