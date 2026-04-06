Il derby di Pasquetta tra la Quick Mill Bollate e la Lacomes New Bollate ha offerto un doppio confronto ricco di emozioni e colpi di scena per gli appassionati di softball della città lombarda. Le due formazioni si sono affrontate in un intenso match mattutino che ha visto la squadra più esperta, la Quick Mill, imporsi in entrambe le gare, confermando la propria solidità e il ruolo di protagonista nella Serie A1.

Nella prima partita, il Lacomes ha iniziato con determinazione: un doppio colpo di Kortokrax ha permesso a Giorgia Colino di aprire le marcature, portando il punteggio sull'1-0, seguito da una volata di sacrificio di Lopez che ha raddoppiato il vantaggio con Giulia Colino a casa base, fissando lo 0-2.

Tuttavia, la reazione della Quick Mill non si è fatta attendere. Nel terzo inning, un sacrificio di Bigatton ha spinto Modrego Lopez a casa base, e subito dopo, due spettacolari fuoricampo consecutivi di Elisa Cecchetti e Zayas Perez hanno ribaltato il risultato sul 3-2. Cecchetti ha poi realizzato un secondo home run nella quinta ripresa, estendendo il vantaggio sul 4-2. Il Lacomes ha dimostrato resilienza, rispondendo con un singolo di Giulia Colino e un doppio di Kortokrax, che hanno riportato la parità sul 4-4, mantenendo alta la tensione.

Il Sesto Inning Decisivo per la Quick Mill

Il momento chiave della gara si è concretizzato nel sesto inning, quando la Quick Mill ha sferrato l'attacco decisivo.

Costa ha realizzato un potente fuoricampo da due punti, seguito da una base su ball a basi piene concessa a Zayas Perez. Infine, un singolo di Slaba ha portato a casa altri due punti, fissando il punteggio sul 9-4. Il definitivo 10-4 è stato siglato da Modrego Lopez con un singolo a sinistra che ha mandato a segno Costa. La lanciatrice vincente è stata Laura Bigatton, autrice di cinque inning e poco più, supportata da Irene Costa come closer. Per il Lacomes, si sono alternate sul monte Alessandra Biffi ed Emma Stefania Silva.

Seconda Gara: Equilibrio e Nuova Vittoria Quick Mill

Nel secondo incontro, l'attenzione si è concentrata sulle prestazioni delle lanciatrici: Nicola Simpson per la Quick Mill e Lindsay Lopez per il Lacomes hanno dato vita a una sfida di altissimo livello.

Il Lacomes è riuscito a portarsi in vantaggio grazie a un errore difensivo della Quick Mill che ha permesso a Giorgia Colino di segnare il primo punto. Ancora una volta, la rimonta della Quick Mill è arrivata nella sesta ripresa: con le basi piene, Zayas Perez ha colpito un doppio da due punti che ha portato al vantaggio (2-1), seguito da un singolo di Simpson che, con la fattiva collaborazione proprio di Zayas Perez, ha fissato il risultato finale sul 3-1, sancendo la seconda vittoria di giornata per la formazione più titolata.

Con questi importanti risultati, la Quick Mill Bollate si conferma in testa alla classifica della Serie A1, a punteggio pieno, insieme a Forlì e Pianoro. Il Lacomes New Bollate, pur mostrando segnali di crescita contro una delle realtà storiche del softball italiano, rimane ancora a secco di vittorie.

Il derby ha rappresentato un significativo banco di prova per la neopromossa, evidenziando il suo potenziale.

Il contesto più ampio della Serie A1 di softball ha visto un avvio di stagione ricco di emozioni e risultati sorprendenti. La Quick Mill Bollate è stata protagonista anche nel big match contro Saronno, mentre le altre squadre sono state impegnate in un calendario fitto durante il weekend di Pasqua. Il derby di Bollate, disputato il lunedì di Pasquetta, ha completato la prima giornata di campionato, confermando la vitalità e la competitività della massima serie.