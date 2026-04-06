La trentunesima giornata del campionato di Serie A ha visto Udinese e Como chiudere con un pareggio a reti inviolate. La partita, disputata lunedì 6 aprile 2026 allo stadio Bluenergy di Udine, non ha modificato la classifica.

La partita è stata caratterizzata da poche emozioni. Al decimo minuto, il portiere dell'Udinese ha respinto un tiro di Perrone. Il Como ha poi tentato di rendersi pericoloso con un traversone basso di Da Cunha verso Douvikas, ma senza esito.

Primo tempo: equilibrio

La prima frazione di gioco ha mostrato un marcato equilibrio.

Il Como ha mantenuto un discreto possesso palla, senza però creare occasioni concrete. L'Udinese ha risposto con un rapido contropiede orchestrato da Atta, neutralizzato da Butez. Nel complesso, la prima frazione è stata lenta e priva di spunti decisivi.

Secondo tempo: nessun cambio

La ripresa ha mantenuto lo stesso copione: le squadre hanno faticato a trovare spazi e a costruire azioni offensive. Il risultato è rimasto inchiodato sullo 0-0 fino al triplice fischio, sancendo la divisione della posta in palio.

Como: solidità e ambizioni

Questo pareggio ha evidenziato la solidità difensiva del Como, caratteristica distintiva in questa stagione sotto la guida di Cesc Fàbregas. Il club lombardo continua a sorprendere, nutrendo ambizioni europee concrete.

Il tecnico ha definito il percorso della sua squadra "un miracolo", sottolineando la trasformazione del club dopo anni difficili.

La partita, svoltasi in un clima primaverile, ha risentito del fatto che fosse Pasquetta, con un ritmo di gioco più lento e meno dinamico, che ha ridotto le azioni offensive.