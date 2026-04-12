Il giovane tennista spagnolo Rafael Jódar, fresco vincitore del suo primo titolo ATP a Marrakech, ha subito ribadito il suo impegno a mantenere l'umiltà. "Il titolo di Marrakech non mi cambierà. Continuerò ad essere umile come sempre", ha dichiarato Jódar, mantenendo la sua costanza nonostante il successo. Le sue parole giungono mentre si prepara ai prossimi tornei sulla terra battuta in Spagna.

L'arrivo del tennista madrileno a Barcellona è stato accolto con particolare calore. "La cordialità di tutti mi ha sorpreso fin dal mio arrivo, un aspetto che mi colpisce sempre in questo torneo", ha affermato Jódar, apprezzando l'ambiente.

Le sfide iniziali e la crescita nel torneo

Jódar ha raccontato le difficoltà del match d'esordio contro il connazionale Jaume Munar. Essendo il suo primo anno nel circuito, non conosceva a fondo lo stile dell'avversario. "Sapevo che poteva essere un avversario ostico... Non so bene come giochi... Ma cercherò di prepararmi bene... e di giocare bene", ha spiegato, con determinazione.

Riguardo al trionfo a Marrakech, il tennista ha descritto un inizio complesso, essendo il suo primo torneo stagionale sulla terra battuta. "Le prime partite sono sempre difficili. Ebbene, è andata proprio così. Mi sono sentito meglio con il passare dei giorni", ha rivelato. La svolta è arrivata dopo aver battuto Machac al terzo turno: "Da quel momento in poi mi sono sentito davvero bene", ha aggiunto, con fiducia.

L'impatto sul ranking mondiale

Il titolo di Marrakech, conquistato con un netto 6-3, 6-2 in finale contro Marco Trungelliti, rappresenta il primo trofeo ATP in carriera per Jódar. Questo successo ha avuto un impatto significativo sul suo ranking mondiale: da fuori dalla Top 900 un anno fa, il giovane spagnolo è balzato al 57° posto. Un rapido progresso che lo conferma tra i talenti emergenti spagnoli.