Il Rally delle Isole Canarie 2026, sesto appuntamento del Mondiale WRC, ha preso il via oggi con una spettacolare prova speciale a Las Palmas de Gran Canaria. Il giapponese Takamoto Katsuta, alla guida della sua Toyota, ha dominato la breve ma insidiosa prova di 1,89 chilometri, registrando il tempo di 1’54"2 e assicurandosi il primo successo della settimana.

Alle sue spalle, con un distacco minimo di soli quattro centesimi, si è piazzato il finlandese Sami Pajari, anch’egli su Toyota. La vera sorpresa del podio è stata la terza posizione conquistata dall’italiano Roberto Daprà, che, al volante della sua Skoda Rally2 e affiancato dal copilota Luca Guglielmetti, ha chiuso a otto centesimi dalla vetta.

Daprà ha dimostrato grande abilità, riuscendo a superare diversi equipaggi di categoria superiore su un percorso tecnico e impegnativo.

Dichiarazioni dei Piloti

Katsuta, attuale leader del Mondiale, ha espresso apprezzamento per la massiccia presenza del pubblico: "Ci sono tante persone nello stadio, apprezzo molto che così tanti siano venuti a vedere il nostro sport. Non è una vera speciale, ma lo spettacolo è importante per il rally". Pajari, che aveva inizialmente stabilito il miglior tempo, ha commentato la natura della prova: "È una speciale particolare per i tifosi. Un po’ un peccato perché questa vettura non è fatta per andare così piano. Ma ci aspettano tre giorni di vera azione e non vedo l’ora.

È una sensazione speciale correre contro Dani su questa prova".

Roberto Daprà, visibilmente entusiasta per l'ottimo risultato, ha dichiarato: "Abbiamo un assetto perfetto per questa speciale. L’atterraggio sui salti è stato molto duro e le nostre schiene sono quasi distrutte. Amo questo tipo di prove e spero che nessuno sia più veloce di me".

La Gara e le Prospettive Future

La speciale inaugurale si è svolta all’interno del suggestivo stadio di calcio di Gran Canaria, attirando migliaia di spettatori. Il format, studiato per massimizzare il coinvolgimento del pubblico, ha visto gli equipaggi affrontare tre giri su un tracciato tecnico e spettacolare. La classifica provvisoria evidenzia la notevole prestazione di Daprà, che si posiziona anche davanti a piloti di grande esperienza come Dani Sordo, al suo rientro in Rally1, e ad altri protagonisti del campionato.

La giornata di domani vedrà la competizione entrare nel vivo con sei prove su asfalto e una nuova sfida nella super speciale dello stadio, per un totale di 108 chilometri competitivi.

La brillante performance di Daprà in questa prima giornata conferma la costante crescita del pilota italiano nel panorama internazionale e preannuncia un weekend ricco di emozioni e potenziali colpi di scena sulle impegnative strade delle Canarie.