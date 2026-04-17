Lo svedese Ludvig Aberg ha conquistato la testa della classifica al termine del primo round dell’RBC Heritage, prestigioso torneo del PGA Tour. La competizione si sta svolgendo sull’impegnativo percorso dell’Harbour Town Golf Links, situato a Hilton Head Island, in South Carolina. Aberg ha concluso la giornata inaugurale con un punteggio eccezionale di -8, frutto di un giro impeccabile da 63 colpi, completamente bogey free, che gli ha permesso di distanziare di una lunghezza i suoi più immediati inseguitori.

Alle spalle del leader svedese si sono posizionati l’americano Harris English e il norvegese Viktor Hovland, entrambi con un solido score di -7.

La quarta posizione, con un punteggio di -6, è condivisa da un nutrito gruppo di talentuosi golfisti. Tra questi figurano l’inglese Matt Fitzpatrick, il neozelandese Ryan Fox e gli statunitensi Rickie Fowler, Andrew Novak, Gary Woodland e Michael Brennan. La classifica si presenta estremamente compatta e avvincente, con ben 53 golfisti che hanno saputo concludere il primo giro con punteggi al di sotto del par, promettendo una lotta serrata per i prossimi giorni.

I protagonisti nella top ten e le sfide del campo

A completare la top ten, in decima posizione con un punteggio di -5, troviamo un gruppo internazionale di giocatori: lo scozzese Robert MacIntyre, i sudcoreani Im Sungjae e Kim Si Woo, l’austriaco Sepp Straka e l’americano Daniel Berger.

Poco più indietro, in quindicesima posizione con uno score di -4, si sono piazzati il sudafricano Aldrich Potgieter, il canadese Corey Conners e gli statunitensi Collin Morikawa, Keegan Bradley e Joe Highsmith. Anche Scottie Scheffler, attuale numero uno dell’Official World Golf Ranking, ha iniziato il torneo con un discreto -3, che lo colloca al ventesimo posto. Per Scheffler, questa stagione si sta rivelando finora piuttosto altalenante, specialmente dopo il convincente successo ottenuto a gennaio nel The American Express.

La giornata è stata invece particolarmente difficile per alcuni nomi di spicco. Tra questi, Justin Thomas, vincitore dell’edizione 2025 del torneo, che si trova in ultima posizione dopo aver chiuso il round con un pesante +5.

Anche l’inglese Tommy Fleetwood ha registrato un +5, mentre Tony Finau ha terminato con un +4, evidenziando le difficoltà che il percorso può presentare anche ai professionisti più esperti.

Il contesto dell’RBC Heritage: storia e montepremi

L’RBC Heritage, la cui prima edizione risale al 1969, si è affermato come uno degli appuntamenti più prestigiosi e attesi del circuito professionistico statunitense. Il torneo vanta un montepremi complessivo di 20 milioni di dollari, a testimonianza della sua importanza nel calendario del PGA Tour. Il campo da gioco, l’Harbour Town Golf Links, è un par 71 che si estende per 7.243 yard, noto per le sue sfide tecniche e la bellezza paesaggistica. Il primo round ha già offerto prestazioni di rilievo e ha messo in evidenza la competitività dell’evento. Nella serata italiana è atteso il secondo round, che promette di essere altrettanto emozionante e potrebbe già iniziare a delineare in modo più chiaro i contendenti per il titolo finale.