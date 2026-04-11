Il Rovigo ha ottenuto una vittoria cruciale in trasferta, battendo il Viadana per 24-10 sul campo dello Zaffanella. Un successo fondamentale per i Bersaglieri nella corsa ai playoff di Serie A Élite. La gara ha mostrato due volti: Viadana avanti 10-7 nel primo tempo, ma il Rovigo ha cambiato marcia nella ripresa, imponendo il proprio ritmo e costringendo i padroni di casa a difendersi.

Le mete di Fisher e Gesi, con la precisione nei calci piazzati, sono state decisive per ribaltare il punteggio e ottenere quattro punti. Questo proietta il Rovigo al secondo posto provvisorio, rafforzando la sua posizione playoff.

Per il Viadana, è uno stop significativo: la corsa alla post-season resta aperta, ma il calendario si complica con Fiamme Oro e Petrarca.

I risultati della sedicesima giornata

La sedicesima giornata ha visto spettacolo a Vicenza, dove i Rangers hanno superato il Biella con un rocambolesco 47-41. Dopo un primo tempo dominato dagli ospiti, i veneti hanno reagito nella ripresa, trovando ritmo e continuità offensiva fino al sorpasso finale. Il successo ha fruttato cinque punti per il Vicenza, mentre il Biella ne ha ottenuti due, agganciando i Lyons.

Il Petrarca Rugby ha consolidato il primato battendo nettamente il Mogliano Veneto Rugby per 32-8 nell’anticipo. La sfida tra Valorugby Emilia e Sitav Lyons completerà il turno.

In vetta, il Petrarca guida con 55 punti, seguito dal Rovigo a 52 e dal Valorugby a 51, delineando una lotta playoff sempre più serrata.

Il percorso del Rovigo e la classifica

Il cammino del Rovigo in stagione è stato segnato da difficoltà (uscita Coppa Italia, assenze pesanti). Tuttavia, la squadra ha dimostrato capacità di reazione, come nella vittoria contro il Valorugby (24-10), dove mischia e solidità difensiva sono state decisive. Questo risultato si è ripetuto contro il Viadana, confermando la crescita della formazione di Davide Giazzon.

La classifica generale, dopo la sedicesima giornata, vede il Petrarca Padova in testa con 55 punti, seguito da Rovigo (52) e Valorugby (51). Viadana e Fiamme Oro restano in corsa per i playoff, ma il calendario sarà determinante. La lotta salvezza coinvolge Biella, Vicenza, Colorno e Lyons, tutte raccolte in pochi punti.