Il Golden Gala “Pietro Mennea”, in programma il 4 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, vedrà tra le sue protagoniste l’azzurra Gaia Sabbatini nei 1500 metri. L’atleta abruzzese, tra le principali rappresentanti italiane del mezzofondo, sarà impegnata in una gara che si preannuncia di alto livello.

I 1500 metri con Gaia Sabbatini

La presenza di Gaia Sabbatini nei 1500 metri è uno degli appuntamenti più attesi del programma femminile. Sebbene il cast internazionale completo non sia ancora stato annunciato, la partecipazione dell’azzurra genera già notevole interesse.

Il Golden Gala è una delle tappe più prestigiose della Wanda Diamond League, offrendo l’opportunità di confrontarsi con le migliori atlete del panorama mondiale.

Le stelle del programma e gli azzurri in gara

Oltre ai 1500 metri femminili, il meeting italiano della Wanda Diamond League accoglierà numerosi atleti di spicco. Tra i nomi confermati figurano Noah Lyles nei 100 metri, Melissa Jefferson‑Wooden, Julien Alfred e Amy Hunt nei 200. Nelle pedane, il pubblico ammirerà Ryan Crouser nel peso, affiancato da Leonardo Fabbri, e Hamish Kerr nell’alto con Matteo Sioli. Completano il quadro dei salti Mattia Furlani nel lungo e Andy Diaz nel triplo. Un atteso ritorno è quello di Nadia Battocletti, che calcherà la pista dove ha trionfato agli Europei di Roma 2024.

Il Golden Gala: tappa europea della Diamond League

Il Golden Gala “Pietro Mennea” è la quinta tappa della Wanda Diamond League 2026. L’evento, alla sua quarantaseiesima edizione, si terrà giovedì 4 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. Il programma include quattordici discipline femminili, tra cui i 1500 e i 5000 metri, che attribuiscono punti per la qualificazione alla finale di Bruxelles. Questo meeting è la prima tappa europea del circuito, dopo le prove di Doha, Shanghai, Xiamen e Rabat.