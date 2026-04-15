Si è conclusa a Pegeia, Cipro, l'edizione 2026 del Torneo dei Candidati, svoltosi dal 28 marzo al 16 aprile con formula all’italiana doppia. Nel settore femminile, R. Vaishali Rameshbabu ha trionfato, conquistando il diritto di sfidare Ju Wenjun per il titolo mondiale. Parallelamente, nell'Open, Javokhir Sindarov ha confermato il suo dominio, assicurandosi la vittoria e la possibilità di sfidare il campione mondiale Gukesh Dommaraju.

La ventiquattrenne Vaishali (Elo massimo 2506, agosto 2024) ha ottenuto la vittoria decisiva contro Kateryna Lagno con il Bianco.

Un errore cruciale di Lagno alla trentottesima mossa ha compromesso la sua posizione, portando all’abbandono alla quarantottesima. La patta tra Bibisara Assaubayeva e Divya Deshmukh ha consolidato il vantaggio di Vaishali, che ha chiuso il torneo con 8,5 punti su 14, superando Assaubayeva (8 punti). Sarà la sfidante ufficiale per il titolo mondiale femminile, con il match atteso entro l'anno, data specifica ancora da fissare.

Sindarov campione nell'Open

Nel torneo Open, Javokhir Sindarov aveva già assicurato il titolo con 10 punti su 14. Nell’ultima giornata, ha pareggiato rapidamente con Wei Yi in trentadue mosse. Anish Giri si è assicurato il secondo posto solitario (8,5 punti), mentre Fabiano Caruana ha chiuso terzo (7,5 punti) vincendo contro Andrey Esipenko.

La classifica finale ha visto Sindarov (10 punti), seguito da Giri (8,5) e Caruana (7,5).

Risultati e classifiche finali

Le partite odierne hanno definito i verdetti finali. Nell’Open, i risultati sono stati: Sindarov‑Wei Yi ½‑½, Bluebaum‑Giri 0‑1, Esipenko‑Caruana 0‑1, Praggnanandhaa‑Nakamura ½‑½. Nel settore femminile: Vaishali‑Lagno 1‑0, Deshmukh‑Assaubayeva ½‑½, Muzychuk‑Zhu Jiner ½‑½, Goryachkina‑Tan Zhongyi 1‑0.

La classifica finale femminile vede: Vaishali 8,5 punti; Assaubayeva 8; Zhu Jiner e Goryachkina 7,5; Muzychuk 7; Lagno 6,5; Deshmukh e Tan Zhongyi 5,5.