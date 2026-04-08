La settima giornata dei Campionati Mondiali 2026 di scherma, dedicati alle categorie giovani e cadetti e in corso a Rio de Janeiro, ha messo in luce le prestazioni degli spadisti e delle spadiste nelle prove individuali. Tra le atlete Under 20, Mariachiara Testa ha sfiorato l'accesso alla top 8, concludendo la sua eccellente prova al quattordicesimo posto. Il percorso dell'azzurra è stato segnato da vittorie convincenti: ha superato la norvegese Gildernes per 15-13, l’ucraina Conrad con un 15-11 e la tedesca Steffens per 15-9. La sua corsa si è arrestata agli ottavi di finale, dove è stata fermata dalla cinese Yin con un punteggio di 15-5.

Anche Ludovica Costantini ha offerto una prestazione di rilievo, classificandosi al quindicesimo posto. La spadista italiana ha dimostrato grande determinazione, sconfiggendo la cinese Li per 15-8, l’iberica Gomez Lopez in un assalto serrato concluso 15-14, e poi un'altra atleta cinese, Zhang, con un 15-9. La sua avanzata è stata interrotta dalla svizzera Maiga, che si è imposta per 15-9. Parallelamente, Giulia Paulis, reduce da una fase a gironi particolarmente impegnativa, ha saputo reagire con forza. Ha superato la russa Cherchsesova (15-8), la francese Tarin (12-11) e la polacca Jazczek (15-9), prima di cedere il passo alla statunitense Cafasso, che l'ha eliminata con il punteggio di 15-10.

Gli altri risultati degli azzurri

Tra le altre spadiste azzurre, Maria Roberta Casale ha concluso la sua partecipazione nel turno da 128, posizionandosi novantatreesima. Per quanto riguarda le prove maschili, Cristiano Sena si è distinto come il migliore tra gli spadisti italiani, raggiungendo l'assalto decisivo per l'accesso alla top 16, dove è stato sconfitto dal britannico Lumineau al minuto supplementare, in una prova di grande intensità. Tra gli altri atleti, si sono classificati Luca Iogna Prat al cinquantunesimo posto, Riccardo Cedrone al sessantanovesimo ed Ettore Leporati al centosessantatreesimo.

Il programma futuro e i successi precedenti

Il programma dei Mondiali giovanili proseguirà con le attese gare individuali Under 17.

Tra i ragazzi, scenderanno in pedana Andrea Bossalini, Pietro de Gaetano e Valentino Monaco. Per le cadette, invece, le speranze azzurre saranno riposte in Francesca Aina, Clara De Donno e Sofia Quirini. La rassegna iridata ha già regalato all'Italia momenti di grande gioia e soddisfazione, grazie alle medaglie di bronzo conquistate dai fiorettisti Emanuele Iaquinta e Mattia De Cristofaro. I loro successi, ottenuti nella notte di Pasqua, hanno ulteriormente confermato l'eccellenza e il livello elevato della scuola schermistica italiana anche nelle categorie giovanili, proiettando fiducia per le future competizioni.