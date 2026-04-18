Ad Atene, la tappa di Coppa del Mondo di sciabola femminile ha visto Michela Battiston emergere come la migliore tra le atlete azzurre, conquistando un solido decimo posto. La competizione individuale si è svolta il 18 aprile 2026, preludio alla prova a squadre che si terrà il giorno seguente, il 19 aprile.

La performance di Michela Battiston nell'individuale

La schermitrice italiana, accreditata come numero tre del seeding, ha iniziato il suo percorso con determinazione. Nel primo turno, ha affrontato e superato con un netto 15-8 la georgiana Alexandra Kuvaeva, dimostrando subito una buona condizione.

La sfida successiva, nei sedicesimi di finale, l'ha vista prevalere in una battaglia serrata contro l'azera Sabina Karimova, imponendosi per 15-14. Un incontro combattuto che ha evidenziato la sua tenacia. Tuttavia, il cammino di Battiston si è interrotto agli ottavi di finale, dove è stata sconfitta dalla russa Aleksandra Mikhailova con un perentorio 15-5, che ha messo fine alla sua corsa verso le medaglie.

Il bilancio delle altre azzurre e il podio

Il resto della delegazione italiana ha registrato piazzamenti nella parte alta della classifica, pur senza raggiungere la zona podio. Mariella Viale si è fermata al ventiduesimo posto, dopo essere stata superata dall'ucraina Alina Komashchuk con il punteggio di 12-15.

Subito dietro, in ventitreesima posizione, ha chiuso Manuela Spica, battuta dalla russa Yana Egorian per 12-15. La ventiseiesima piazza è andata a Martina Criscio, che ha ceduto alla francese Sarah Noutcha per 10-15. Carlotta Fusetti ha concluso la sua gara al trentesimo posto, sconfitta da Manon Apithy per 13-15. Le eliminazioni al primo turno hanno invece riguardato Alessia Di Carlo, quarantatreesima, Michela Landi, quarantaquattresima, Vittoria Mocci, quarantottesima, ed Eloisa Passaro, cinquantesima. Il successo finale nella gara individuale è stato appannaggio della magiara Sugar Katinka Battai, che ha trionfato in finale sull'atleta neutrale Yana Egorian con il punteggio di 15-9. Le medaglie di bronzo sono state condivise dalle semifinaliste Alina Komashchuk e Luca Szucs.

Prossimi impegni: la prova a squadre

L'attenzione si sposta ora sulla prova a squadre, in programma per il giorno successivo. Il commissario tecnico Andrea Aquili ha già definito la formazione che rappresenterà l'Italia in questa importante competizione. Il quartetto azzurro sarà composto da Michela Battiston, Mariella Viale, Manuela Spica e Claudia Rotili, pronte a scendere in pedana per cercare un risultato di prestigio per la nazione.

Il contesto internazionale e la presenza italiana

La vittoria di Sugar Katinka Battai ad Atene conferma il suo eccellente stato di forma nel circuito internazionale, consolidando una serie di successi recenti nelle tappe di Coppa del Mondo. Per quanto riguarda l'Italia, nonostante l'assenza di medaglie in questa specifica tappa, la prestazione complessiva delle atlete, con diversi piazzamenti tra le migliori trenta al mondo, ribadisce la costante e significativa presenza della scherma azzurra ai vertici della disciplina a livello globale.