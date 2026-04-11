L'Italia del karate si conferma protagonista sulla scena internazionale, conquistando ben tre finali per la medaglia di bronzo nella tappa di Leshan della World Cup 2026. La seconda giornata di eliminatorie, svoltasi in Cina, ha visto Clio Ferracuti, Michele Martina e Michele Ciani assicurarsi un posto sul podio nelle rispettive categorie. Questi successi si aggiungono alle brillanti prestazioni già registrate il giorno precedente, che avevano portato Luca Maresca in finale per l'oro e Christian Sabatino in quella per il bronzo, consolidando la presenza azzurra ai vertici della competizione.

Nei +68 kg femminili, Clio Ferracuti ha dimostrato una notevole superiorità nella fase a gironi, chiudendo al comando con tre vittorie convincenti contro la tedesca Stamer, la magiara Fleischer e l'elvetica Bonny. Il suo percorso è proseguito con un successo ai quarti di finale sulla spagnola Torres Garcia, battuta per 1-0. Solo in semifinale l'azzurra ha dovuto arrendersi alla nepalese Arika Gurung. Ora, Ferracuti si prepara ad affrontare la slovena Zibret Zala nella decisiva finale per il terzo posto, puntando a una preziosa medaglia.

Martina e Ciani: la corsa al bronzo

Anche nella categoria 84 kg maschili, l'Italia ha visto un suo rappresentante lottare per le posizioni di vertice. Michele Martina ha superato agevolmente il turco Arslan e l'ucraino Toroshanko, per poi imporsi in un avvincente derby italiano contro Matteo Fiore nei quarti di finale.

Il suo cammino verso la finale per l'oro si è interrotto in semifinale, dove è stato sconfitto dal giordano Aljafari con il punteggio di 8-5. Martina avrà ora l'opportunità di riscattarsi nella finale per la medaglia di bronzo, dove incrocerà i guantoni con lo statunitense Molinaro.

Nei +84 kg, Michele Ciani ha saputo costruire il suo percorso verso la semifinale attraverso una serie di prestazioni solide. Ha ottenuto vittorie significative nel round robin contro il turco Gundog e l'azero Hasanov, e ha poi superato nei quarti di finale il bielorusso Kudzinau con un netto 4-2. Nonostante un'ottima prova, Ciani ha ceduto in semifinale al bosniaco Bostandzic. La sua determinazione lo porterà ora a sfidare l'azero Gurbanli nella finale di consolazione, con l'obiettivo di conquistare il metallo meno pregiato ma ugualmente significativo.

Il calendario delle finali e il contesto della World Cup

Le attesissime finali che assegneranno tutte le medaglie della tappa di Leshan prenderanno il via domani, a partire dalle ore 4:00 italiane. Questo orario mattutino è dovuto al fuso orario cinese, che richiede agli atleti e agli appassionati di adattarsi per seguire le competizioni. La tappa di Leshan si inserisce come il terzo appuntamento del prestigioso circuito mondiale WKF, seguendo le precedenti tappe di Istanbul e Roma, e rappresenta un banco di prova fondamentale per i migliori karateka a livello globale.

Oltre alle categorie che vedranno protagonisti Ferracuti, Martina e Ciani, il programma delle finali include anche le altre specialità, garantendo uno spettacolo completo per gli amanti del karate.

Per tutti gli appassionati che desiderano seguire in tempo reale le gesta degli azzurri e degli altri campioni, l'intero evento è trasmesso in diretta sul canale ufficiale YouTube della WKF, offrendo una copertura capillare e accessibile.