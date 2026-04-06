Paul Seixas ha dominato la cronometro d'apertura del Giro dei Paesi Baschi 2026, imponendosi con una prestazione di altissimo livello sul percorso di 13,8 chilometri con partenza e arrivo a Bilbao. Il giovane francese, vincitore della prima tappa, ha tagliato il traguardo in 17 minuti e 9 secondi, distanziando nettamente gli avversari e scrivendo una nuova pagina nella storia della manifestazione, diventando il più giovane di sempre a imporsi nella corsa.

Appena diciannovenne, Seixas ha superato il record di precocità detenuto da Gino Bartali, affermandosi come il più giovane vincitore di tappa al Giro dei Paesi Baschi.

Il talento francese ha preceduto di 23 secondi Kevin Vauquelin e di 27 secondi Felix Großschartner. Primož Roglič, tra i favoriti della vigilia, ha chiuso al quarto posto con un ritardo di 28 secondi dal vincitore. La top ten è stata completata da Ilan Van Wilder, Florian Lipowitz, Andrew August, Brandon McNulty, Mattias Skjelmose e Michael Leonard.

Delusione per Ayuso e Del Toro

La cronometro ha riservato amare sorprese per altri attesi protagonisti. Juan Ayuso e Isaac Del Toro, considerati tra i possibili contendenti per la vittoria finale, non sono riusciti a tenere il passo dei migliori. Del Toro ha concluso la prova in tredicesima posizione, con un distacco di 51 secondi da Seixas, mentre Ayuso ha accumulato oltre un minuto di ritardo, compromettendo già nella prima giornata le sue ambizioni di classifica generale.

Il primo italiano, Antonio Tiberi, si è classificato 48º a 1 minuto e 24 secondi dal vincitore.

Un successo storico e le prospettive per la corsa

La vittoria di Seixas non rappresenta solo un primato anagrafico, ma anche la terza affermazione stagionale e in carriera per il giovane talento francese, che si conferma come una delle rivelazioni più interessanti del panorama ciclistico internazionale. Il percorso della cronometro, caratterizzato dal GPM di Santo Domingo e da un finale in salita con pendenze fino al 19%, ha esaltato le doti di scalatore e cronoman di Seixas, che ha saputo gestire al meglio le difficoltà tecniche e le condizioni del vento, partendo tra i primi e sfruttando le variazioni climatiche a proprio favore.

Il successo di Seixas rilancia le sue ambizioni per la classifica generale e accende l'entusiasmo degli appassionati francesi, che vedono in lui un possibile nuovo protagonista delle grandi corse a tappe. La sua prestazione, paragonata a quella di grandi campioni del passato, lascia presagire una settimana di grande spettacolo sulle strade dei Paesi Baschi, con Roglič e gli altri big chiamati a inseguire.