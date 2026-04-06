Il Settebello ha inaugurato con successo la sua avventura nella Division 1 della World Cup 2026, conquistando una vittoria all'esordio contro la Spagna. Sul campo di Alessandropoli, in Grecia, la nazionale italiana di pallanuoto maschile ha superato gli iberici per 12-10 in una partita ricca di emozioni e continui capovolgimenti di fronte, valida per la prima giornata del Gruppo B.

Una sfida intensa e ricca di colpi di scena

L'incontro ha preso il via con un'Italia determinata: Bruni ha sbloccato il risultato dopo soli 45 secondi, seguito dal raddoppio di Di Somma a 2'32''.

La reazione della Spagna non si è fatta attendere: Sanahuja ha accorciato le distanze in superiorità numerica a 1'56'', e Cabanas ha ristabilito la parità a 1'17''. Sul finire del primo quarto, a 43 secondi dalla sirena, Sanahuja ha firmato il sorpasso iberico, portando il punteggio sul 2-3. Il secondo periodo ha visto Dolce pareggiare in contropiede a 3'18''. Aguirre ha sorpreso Nicosia dalla propria porta a 26'' dalla fine del tempo, portando la Spagna nuovamente in vantaggio (3-4), ma Carnesecchi ha trovato il gol del 4-4 a soli 2 secondi dall'intervallo lungo, mantenendo la sfida in perfetto equilibrio.

La ripresa ha visto Di Somma riportare gli azzurri avanti a 5'32'' (5-4), ma Fran Valera ha prontamente pareggiato a 3'42'' (5-5).

Alesiani, sfruttando una superiorità numerica, ha siglato il 6-5, prima che Larumbe ristabilisse la parità. A 58 secondi dalla fine del terzo tempo, un challenge richiesto dalla Spagna ha portato alla conferma di un rigore, trasformato da Sanahuja per il 6-6. A 45 secondi dal termine del periodo, Iocchi Gratta ha segnato il 7-7, confermando la grande incertezza del match.

L'ultimo e decisivo periodo si è aperto con Sanahuja che ha trasformato un rigore a 7'09'', portando la Spagna sull'8-7. Ferrero ha risposto prontamente, pareggiando a 6'39'' (8-8). Carnesecchi, ancora in superiorità, ha firmato il 9-8 a 5'12'', ma Granados ha pareggiato a 4'45'' (9-9). Di Somma ha poi segnato il 10-9 a 4'06''.

Un nuovo challenge spagnolo per gioco violento ha portato all'espulsione di Di Somma, ma Nicosia è riuscito a parare la successiva conclusione. La Spagna, tuttavia, ha trovato il pareggio a 59'' dalla fine con Biel Gomila (10-10). Negli istanti finali, l'Italia ha mostrato la sua tempra: a 29'' dalla sirena, Carnesecchi ha realizzato l'11-10. Infine, Guerrato ha siglato il 12-10 definitivo a porta vuota, chiudendo una partita al cardiopalma.

Il cammino del Settebello nella World Cup

Questa vittoria contro la Spagna, una delle squadre più quotate e detentrice della World Cup, rappresenta un avvio fondamentale per l'Italia in un girone particolarmente impegnativo, che vede la partecipazione anche di Croazia e Stati Uniti.

Il successo iniziale infonde grande fiducia e offre uno slancio importante per le prossime sfide del torneo, proiettando il Settebello verso gli obiettivi prefissati.

La World Cup 2026 – Division 1 si svolge ad Alessandropoli, in Grecia, con un calendario che va da lunedì 6 a domenica 12 aprile. L'Italia è inserita nel Gruppo B, dove dovrà affrontare Spagna, Croazia e Stati Uniti. Il debutto contro la forte Spagna è avvenuto lunedì 6 aprile alle ore 14:30 italiane. Le prime due squadre classificate di ciascun girone avranno l'opportunità di accedere alla prestigiosa Final Eight di Sydney, l'appuntamento conclusivo della competizione.