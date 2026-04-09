Jannik Sinner ha conquistato una vittoria sofferta negli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo, superando il ceco Tomas Machac con il punteggio di 6-1 6-7 (3) 6-3 dopo due ore di intensa battaglia. L’azzurro ha iniziato la partita con grande autorità, dominando il primo set e mostrando un tennis impeccabile. Tuttavia, nel secondo parziale, è emerso un evidente calo fisico che ha permesso all’avversario di rientrare prepotentemente nel match, portando la sfida al terzo e decisivo set. Nonostante la fatica accumulata, Sinner ha saputo reagire con lucidità e determinazione nel parziale finale, trovando le soluzioni tecniche e tattiche necessarie per superare le difficoltà e chiudere l’incontro a suo favore, dimostrando ancora una volta la sua tempra.

Questo successo assume un valore significativo non solo per il risultato sul campo, ma anche per la straordinaria capacità di adattamento e la resilienza dimostrate da Sinner nei momenti più critici della partita. È innegabile, però, il peso del carico di fatica che l’azzurro porta con sé, reduce dai recenti e trionfali impegni nei Masters 1000 americani. Qui, Sinner ha centrato il prestigioso “Sunshine Double”, vincendo entrambi i tornei senza cedere neanche un set, un’impresa che ha richiesto un enorme dispendio di energie. Tra Indian Wells e Miami, il tennista italiano è rimasto in campo per un totale di 17 ore e 25 minuti, un impegno fisico prolungato che inevitabilmente incide sul suo stato di forma attuale.

La transizione dal cemento alla terra rossa: una sfida aggiuntiva

Il passaggio dalle superfici veloci in cemento della stagione americana alla terra rossa europea rappresenta tradizionalmente una fase particolarmente delicata per ogni atleta. Questa transizione richiede non solo un adattamento tecnico al diverso rimbalzo della palla e alla maggiore lentezza del gioco, ma anche nuove sollecitazioni fisiche sul corpo del tennista. Sinner ha avuto a disposizione un tempo ridotto per abituarsi a queste nuove condizioni di gioco, un fattore che può rivelarsi cruciale, specialmente nelle prime fasi dei tornei su questa superficie più esigente.

Il format di Montecarlo: un ostacolo nel cammino di Sinner

Il torneo di Montecarlo si distingue per una programmazione estremamente concentrata, che prevede lo svolgimento di tutti i turni in una sola settimana, senza concedere alcun giorno di riposo tra un incontro e l’altro. Questa formula implica che i quarti di finale siano già in calendario il giorno successivo agli ottavi, seguiti a stretto giro da semifinali e finale nel fine settimana. Tale sequenza serrata di impegni ravvicinati ha già rappresentato in passato un ostacolo per il tennista pusterese, che talvolta ha faticato ad assorbire un ritmo così intenso senza la possibilità di recuperare pienamente. In questo contesto di fatica accumulata e di un calendario così stringente, il percorso di Sinner nel Masters 1000 monegasco si preannuncia particolarmente in salita, anche in considerazione dell’alto livello degli avversari ancora in lizza per la vittoria finale.