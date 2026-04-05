Prosegue la corsa inarrestabile di Javokhir Sindarov al Torneo dei Candidati 2026, in corso a Pegeia, Cipro. Il giovane uzbeko, già vincitore della World Cup, ha ottenuto una nuova vittoria spettacolare che lo conferma leader indiscusso della competizione. Con un impressionante bottino di 5,5 punti su sei partite, Sindarov si trova ora con un vantaggio decisivo di un punto e mezzo su Fabiano Caruana, attualmente secondo in classifica.

Nell’ultimo turno, Sindarov ha superato il cinese Wei Yi, approfittando di una prolungata riflessione dell’avversario alla diciottesima mossa.

L’uzbeko ha poi imposto un piano strategico con il pedone nero della colonna c, sostenuto attivamente dalla Torre, che ha messo in seria difficoltà Wei Yi. Quest'ultimo, pressato anche dal tempo, è stato costretto all’abbandono alla trentaseiesima mossa. Tutte le altre sfide del girone Open si sono concluse in parità: Esipenko-Caruana, Giri-Bluebaum e Nakamura-Praggnanandhaa. Caruana, pur mantenendo la seconda posizione, vede così aumentare il distacco dal dominatore Sindarov.

Classifica Torneo Open dopo sei turni

Dopo sei turni di gioco, la classifica provvisoria vede Sindarov saldamente in testa con 5,5 punti. Segue Caruana con 4 punti. Praggnanandhaa e Giri sono appaiati a 3 punti, mentre Bluebaum si attesta a 2,5.

Chiudono la classifica Wei Yi, Nakamura ed Esipenko, tutti con 2 punti. Nonostante manchino ancora otto turni alla conclusione del torneo, il cammino dell’uzbeko appare finora senza sbavature, quasi epico.

Nel torneo femminile, la giornata è stata caratterizzata da risultati sorprendenti: ben quattro vittorie con il Nero nelle prime quattro partite. Anna Muzychuk, subentrata all’ultimo all’indiana Humpy Koneru, ha dimostrato la sua caratura di numero 8 mondiale risolvendo con grande stile il finale contro la cinese Zhu Jiner. Imponendosi con il Nero, Muzychuk si è portata così in testa da sola con 4 punti. Decisiva è stata la sua gestione dei pedoni e la mobilità dei pezzi, che hanno costretto l’avversaria all’abbandono alla trentasettesima mossa.

Risultati e Classifica Torneo Femminile

Oltre al successo di Muzychuk, il torneo femminile ha visto altre importanti vittorie. Vaishali Rameshbabu ha superato Lagno, mentre Divya Deshmukh ha battuto Bibisara Assaubayeva. Entrambe le partite sono state decise da errori strategici delle avversarie nelle fasi finali. L'unica partita conclusasi in parità è stata quella tra Tan Zhongyi e Goryachkina, con la cinese che è riuscita a difendere un finale particolarmente complesso.

La classifica femminile vede ora Anna Muzychuk al comando con 4 punti. Seguono a 3 punti Zhu Jiner, Lagno, Goryachkina, Deshmukh e Vaishali. Tan Zhongyi e Assaubayeva inseguono con 2,5 punti. Il prossimo turno si preannuncia cruciale per definire e consolidare le posizioni di vertice in entrambe le competizioni.

A margine della competizione, Javokhir Sindarov ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, sottolineando le sue ambizioni: “Il mio obiettivo per ora è consolidarmi tra i cinque migliori del mondo. Nel Candidati ho iniziato molto bene, ma resta ancora molto da giocare”. Una prospettiva che evidenzia la sua concentrazione sul lungo termine, nonostante l'attuale dominio.