Prosegue senza intoppi il cammino di Jannik Sinner al Masters 1000 di Madrid. L'azzurro si è imposto in due set sul britannico Cameron Norrie, numero 23 del ranking ATP, con il punteggio di 6-2, 7-5, garantendosi così l'accesso ai quarti di finale. Ora attende il vincente della sfida tra lo slovacco Vit Kopriva e il giovane spagnolo Rafael Jodar. Si ferma invece agli ottavi di finale il percorso di Lorenzo Musetti, che è stato eliminato dal ceco Jiri Lehecka con un doppio 6-3.

Sinner ai quarti e le critiche al calendario

Jannik Sinner ha dimostrato la sua superiorità contro il britannico Cameron Norrie, imponendosi con una prestazione convincente.

Il primo set è stato un monologo dell'azzurro, chiuso con un netto 6-2. Il secondo parziale ha visto una maggiore resistenza da parte di Norrie, ma Sinner ha saputo trovare il break decisivo nell'undicesimo gioco, sigillando la vittoria per 7-5 e garantendosi l'accesso ai quarti di finale.

Al termine del match, Sinner ha espresso alcune perplessità sulla gestione degli orari del torneo, sottolineando le sfide che i tennisti devono affrontare. «Per me va bene giocare a qualsiasi ora, ma credo che ci siano alcune cose da migliorare. Non è facile finire una partita all'una di notte e poi affrontare tutto il resto: conferenze, recupero, trattamenti. Si va a dormire alle quattro o cinque del mattino e questo scombina tutto.

Oggi, per esempio, iniziare a giocare alle 11 è stata una scelta logica, anche per permettere ad altri di avere più recupero».

L'eliminazione di Musetti e le implicazioni nel ranking

Il cammino di Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Madrid si è invece interrotto agli ottavi di finale. L'azzurro è stato sconfitto dal ceco Jiri Lehecka con un doppio 6-3. Lehecka ha mostrato una grande determinazione fin dalle prime battute, imponendo il proprio ritmo e strappando il servizio a Musetti già nel terzo game del primo set. Da quel momento, il tennista ceco ha saputo gestire il vantaggio con autorità, senza concedere spiragli all'italiano. Nonostante i tentativi di reazione, Musetti non è riuscito a invertire l'inerzia del match, vedendo sfumare l'opportunità di avanzare ulteriormente nel torneo.

Questa sconfitta potrebbe avere delle ripercussioni sul ranking ATP di Musetti, con la possibilità di scivolare dalla nona alla decima posizione. Lehecka, dal canto suo, ha dimostrato una solidità impressionante, salvando tutte le palle break concesse e capitalizzando i momenti chiave per assicurarsi una vittoria convincente e meritata.