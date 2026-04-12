Jannik Sinner ha conquistato il Master 1000 di Montecarlo, superando in finale lo spagnolo Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6, 6-3. Questa vittoria proietta l'italiano nuovamente in cima al ranking ATP, dove torna a essere il numero uno al mondo. La sfida finale ha offerto un tennis di altissimo livello da parte di entrambi i contendenti, nonostante le condizioni di vento variabile che hanno reso il match particolarmente impegnativo.

Al termine dell'incontro, Sinner ha espresso la sua soddisfazione: “Non saprei come commentare questa settimana.

Oggi si è visto un tennis di livello molto alto da parte di entrambi, nonostante il vento che continuava a cambiare”. L'azzurro ha poi sottolineato l'importanza del risultato, pur mantenendo la prospettiva: “Il ritorno al numero 1 è importante, ma la classifica è secondaria. Sono contento di aver vinto finalmente un torneo importante su questa superficie”.

Un successo storico e il ritorno al vertice

Il trionfo a Montecarlo segna il primo titolo sulla terra battuta in un Master 1000 per Sinner, un successo storico che lo rende il secondo giocatore, dopo Novak Djokovic nel 2015, a vincere i primi tre Masters della stagione. Questa impresa segue il celebre “Sunshine Double”, ovvero le vittorie consecutive nei prestigiosi tornei di Indian Wells e Miami, ottenute senza cedere nemmeno un set.

Con questo risultato, Sinner raggiunge quota 27 titoli complessivi in carriera nel circuito maggiore, di cui ben 14 rientrano nella categoria dei grandi tornei, che include Slam, Nitto ATP Finals, Masters e Olimpiadi.

Analizzando il suo rendimento nei maggiori appuntamenti, Sinner ha conquistato un titolo ogni 4,9 tornei giocati in questa categoria, eguagliando il primato di Pete Sampras. Solo leggende come Novak Djokovic, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz e Roger Federer vantano una media superiore. A Montecarlo, Sinner ha disputato la sua 36ª finale ATP e la 12ª in un Masters 1000, dimostrando una notevole continuità di risultati ai massimi livelli del tennis mondiale.

L'omaggio di Alcaraz e la crescita costante

Carlos Alcaraz, pur sconfitto, ha reso un sentito omaggio al suo avversario: “È impressionante quello che stai ottenendo. Nell’era Open solo Novak Djokovic era riuscito a fare il Sunshine Double e vincere Montecarlo, questo dimostra quanto sia difficile”. Lo spagnolo ha proseguito con parole di stima: “Congratulazioni per quello che fai insieme al tuo team. Sono davvero felice di vederti vincere tanti titoli davanti alla tua famiglia. Non era il finale che volevamo, ma ci è piaciuto ogni singolo giorno qui”.

Il percorso di Sinner è costellato anche da altri successi significativi, come il trionfo alle Next Gen ATP Finals del 2019, dove superò in finale l'australiano Alex de Minaur. La sua carriera è un esempio di crescita costante e di risultati di prestigio, che lo hanno proiettato stabilmente tra i migliori protagonisti del tennis mondiale.