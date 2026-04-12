Dopo otto anni di attese, tentativi e delusioni, Wout Van Aert ha finalmente conquistato la Parigi-Roubaix, una delle corse più iconiche e impegnative del ciclismo mondiale. Il corridore belga della Visma-Lease a Bike ha trionfato in una volata a due contro Tadej Pogacar nel leggendario velodromo di Roubaix, realizzando un sogno inseguito fin dagli esordi della sua carriera. L'impresa è giunta al culmine di una gara ricca di colpi di scena e problemi tecnici che hanno condizionato molti dei favoriti.

Visibilmente commosso al traguardo, Van Aert ha espresso tutta la sua emozione: "Questa vittoria significa tutto per me.

La cercavo dal 2018, da quando ho partecipato per la prima volta. È stata davvero dura da allora, ma se finora qui ero stato sfortunato, di certo mi porto esperienza". Il belga ha poi reso omaggio al suo principale rivale: "Un vero fuoriclasse che mi ha dato del filo da torcere. È stata durissima stare alla sua ruota e poi batterlo in volata, testa a testa, è qualcosa di davvero speciale. Non c'è niente di più bello che arrivare al traguardo col campione del mondo".

Una corsa tra forature e imprevisti

La Parigi-Roubaix di quest'anno è stata caratterizzata da numerosi problemi meccanici che hanno coinvolto i principali protagonisti. Mathieu van der Poel, vincitore delle ultime tre edizioni, ha subito ben due forature nella temuta foresta di Arenberg, perdendo minuti preziosi e scivolando a oltre due minuti dagli altri favoriti.

Nonostante gli sforzi, l'olandese non è più riuscito a rientrare, dovendosi accontentare del quarto posto. Anche il campione azzurro Filippo Ganna è stato vittima di una foratura cruciale proprio quando era riuscito a unirsi al gruppo dei migliori, guidato da Pogacar e Van Aert. Anche questi ultimi sono stati costretti a fermarsi per problemi tecnici, ma sono riusciti a rientrare tra i primi con determinazione.

Il momento decisivo della corsa è arrivato nel settore di Auchy-lez-Orchies, a circa cinquanta chilometri dal traguardo, quando Tadej Pogacar e Wout Van Aert hanno salutato la compagnia degli altri contendenti. Lo sloveno, reduce dalle vittorie alla Milano-Sanremo e al Giro delle Fiandre, ha provato più volte ad attaccare sul pavé, ma Van Aert ha risposto colpo su colpo, dimostrando una tenacia ineguagliabile e riuscendo a restare sempre a ruota del rivale.

Pogacar ha ammesso la superiorità del belga: "Quasi tutti hanno avuto problemi oggi. Io stesso ho forato e cambiato bici tre volte, il che mi è costato energie. Ho capito subito che sarebbe stato impossibile staccare Wout sul pavé e batterlo in volata. Si merita pienamente la vittoria".

Il valore di una vittoria attesa e la dedica speciale

Per Wout Van Aert, questa è la seconda vittoria in una delle prestigiose Monumento del ciclismo, dopo il successo alla Milano-Sanremo del 2020. Il belga ha voluto dedicare questa affermazione a Michael Goolaerts, un ex compagno di squadra che era scomparso a soli ventitré anni a causa di un infarto proprio durante la Roubaix del 2018. All'arrivo, Van Aert ha alzato un dito al cielo in suo ricordo, sottolineando il profondo valore emotivo di questa conquista.

La vittoria di Van Aert assume un significato particolare anche nel contesto storico della corsa. Tadej Pogacar, campione del mondo e vincitore delle prime due Monumento stagionali, puntava a diventare il primo vincitore del Tour de France a imporsi nell'"Inferno del Nord" dopo Bernard Hinault nel 1981. La giornata ha però premiato la straordinaria tenacia e la determinazione del belga, che ha saputo resistere agli attacchi del rivale e imporsi con uno sprint deciso nel velodromo di Roubaix, scrivendo un nuovo capitolo nella storia di questa leggendaria classica.