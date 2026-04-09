Jannik Sinner ha conquistato l'accesso ai quarti di finale dell'ATP Masters 1000 di Montecarlo, superando Tomas Machac in un incontro combattuto. Il tennista azzurro si è imposto con il punteggio di 6‑1, 6‑7 (3), 6‑3 nel match disputato giovedì 9 aprile sul prestigioso Campo Rainier III. Nonostante un evidente calo fisico accusato nel secondo set, Sinner ha dimostrato grande resilienza, riuscendo a reagire con determinazione per assicurarsi la vittoria.

La reazione di Sinner dopo il calo fisico

La partita si è rivelata più complessa del previsto, soprattutto a causa di un momento di difficoltà fisica che ha colpito Sinner nel corso del secondo set.

L'atleta ha manifestato segni di malessere, toccandosi la schiena, assumendo una pastiglia e richiedendo l'intervento del medico di campo, al quale ha confidato di sentirsi debole. Nonostante l'allarme, il campione ha saputo attingere a risorse inaspettate, ritrovando le energie necessarie nel terzo set per chiudere l'incontro in due ore e un minuto di gioco.

Al termine della sfida, Sinner ha commentato la sua prestazione, sottolineando l'importanza del recupero: “La cosa più importante è che io ora riesco a recuperare al massimo questo calo energetico”.

Analisi statistica e il prossimo avversario

L'analisi statistica del match rivela alcuni dati interessanti. Jannik Sinner ha messo a segno 23 colpi vincenti, commettendo al contempo 30 errori non forzati.

Il suo avversario, Tomas Machac, ha registrato 18 vincenti ma ben 49 errori gratuiti, un fattore che ha pesato sull'esito finale. Per quanto riguarda il servizio, l'azzurro ha mantenuto una percentuale del 57% di prime palle in campo, convertendo il 72% dei punti giocati con la prima (con 5 ace e 4 doppi falli). Con la seconda di servizio, Sinner ha ottenuto il 59% dei punti.

Questa vittoria non solo garantisce a Sinner l'accesso ai quarti di finale, ma segna anche la fine di una straordinaria serie di 37 set vinti consecutivamente nei tornei Masters 1000. Il prossimo ostacolo per l'italiano sarà il talentuoso canadese Felix Auger‑Aliassime, in un incontro che promette scintille.

La rivalità con Machac e le ambizioni sulla terra rossa

Il match odierno contro Tomas Machac rappresentava il quarto capitolo di una rivalità che ha sempre visto prevalere Jannik Sinner. Nei tre precedenti incontri, l'azzurro non aveva mai ceduto un set: a Doha 2026 (con i parziali di 6‑1, 6‑4), a Shanghai 2024 (6‑4, 7‑5) e a Miami 2024 (6‑4, 6‑2). L'appuntamento di Montecarlo assumeva un significato particolare, trattandosi di una nuova sfida sulla terra battuta, una superficie dove Sinner ambisce ancora a conquistare il suo primo titolo Masters 1000.