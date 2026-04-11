A Montecarlo 2026, la terra rossa ospita la semifinale dell'ATP Masters 1000 tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. È il terzo confronto consecutivo tra i due in meno di quaranta giorni.

Sinner (n.2 del seeding e del mondo) affronta Zverev (testa di serie n.3) per un posto in finale. La partita sul Court Rainier III è fissata per sabato 11 aprile, non prima delle 13.30, dopo la semifinale di doppio (ore 11.00).

Jannik Sinner giunge a Montecarlo in forma eccezionale, forte di una striscia impressionante nei tornei Masters 1000. L'italiano ha già conquistato tre titoli consecutivi: a Parigi nel 2025, e poi a Indian Wells e Miami nel 2026.

A Montecarlo, Sinner cerca il suo quarto trionfo di fila, per consolidare la sua posizione ai vertici del tennis mondiale. Le due precedenti semifinali contro Zverev, il 14 marzo in California e il 28 marzo in Florida, sono state entrambe vinte dall'azzurro.

Sinner vs Zverev: i precedenti

A Montecarlo, è la tredicesima sfida tra i due tennisti. Il bilancio degli scontri diretti è a favore di Jannik Sinner (otto vittorie a quattro). L'azzurro vanta sette successi consecutivi contro il tedesco, con dieci set di fila conquistati. L'ultimo confronto sulla terra rossa risale all'edizione di Montecarlo del 2022, quando Alexander Zverev si impose nei quarti di finale in tre set. Da allora, la rivalità è cambiata a favore di Sinner, con vittorie a Parigi 2025 (SF), ATP Finals 2025 (RR), Indian Wells e Miami 2026 (SF).

La posta in palio e dove seguire il match

La semifinale di Montecarlo è un momento decisivo per entrambi. Per Jannik Sinner, l'accesso alla finale aprirebbe la strada al potenziale quarto titolo Masters 1000 consecutivo. Per Alexander Zverev, l'incontro offre l'opportunità di interrompere la serie negativa e riaffermare la sua forza. L'attesa è alta per questa sfida sulla terra rossa del Principato, con possibilità di seguirla in diretta televisiva e streaming.