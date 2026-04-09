Nella seconda giornata della tappa di World Cup 2026 di pentathlon moderno a Il Cairo, la spedizione italiana maschile non è riuscita a conquistare l’accesso alle semifinali. Nonostante la partecipazione di ben cinque atleti azzurri alle impegnative qualificazioni, nessuno dei nostri portacolori è riuscito a superare il turno, in una giornata che ha evidenziato prestazioni di altissimo livello da parte degli avversari internazionali.

Le prove si sono rivelate particolarmente competitive. Nel Gruppo A, la migliore prestazione è stata firmata dal francese Valentin Belaud, che ha totalizzato un impressionante punteggio di 1592 punti, seguito a stretto giro dall’egiziano Moutaz Mohamed con 1585.

Il magiaro Csaba Bohm ha chiuso in terza posizione. Tra gli italiani, Matteo Bovenzi si è classificato quattordicesimo con 1536 punti, mentre Giorgio Micheli ha ottenuto la diciottesima posizione con 1525 punti.

Anche il Gruppo B ha visto un dominio straniero, con una doppietta egiziana: Mohanad Shaban ha conquistato la vetta con 1562 punti, precedendo il connazionale Mohamed Hassan con 1560. Per l’Italia, Denis Agavriloaie si è fermato alla ventitreesima posizione con 1518 punti, seguito da Emanuele Tromboni, ventiquattresimo con 1513. Infine, nel Gruppo C, il francese Diego Lavillat ha primeggiato con 1575 punti, superando l’egiziano Mohamed El Ashqar, secondo con 1573. In questa batteria, Roberto Micheli ha concluso la sua prova in quindicesima posizione con 1533 punti.

Il contesto della gara e le sfide per gli azzurri

La competizione si è svolta presso gli impianti dello Stadio Internazionale del Cairo, un palcoscenico dove il livello tecnico si è confermato estremamente elevato. Gli atleti italiani hanno affrontato avversari di grande esperienza e caratura internazionale e, nonostante l’impegno profuso, non sono riusciti a inserirsi tra i migliori dodici di ciascun gruppo, soglia necessaria per accedere alle ambite semifinali. La giornata è stata caratterizzata dal predominio di atleti francesi, egiziani e magiari, che hanno saputo monopolizzare le prime posizioni delle rispettive batterie di qualificazione, dimostrando una preparazione superiore in questa fase della competizione.

Le buone notizie dal fronte femminile

Parallelamente alle qualificazioni maschili, si è tenuto anche il ranking round di scherma in vista della semifinale femminile, portando notizie più incoraggianti per i colori azzurri. Irene Prampolini ha concluso la sua prova con un bilancio equilibrato di 17 vittorie e altrettante sconfitte, mentre Valentina Martinescu ha registrato 17 vittorie e 18 sconfitte. Questi risultati hanno confermato la presenza delle due atlete italiane nella fase successiva della competizione femminile, mantenendo vive le speranze di medaglia per l'Italia.

Il cammino delle azzurre e il programma della World Cup

Valentina Martinescu e Irene Prampolini hanno brillantemente superato le qualificazioni femminili, conquistando un meritato accesso alla semifinale.

Martinescu, già oro mondiale a squadre nel 2025, ha dimostrato la sua eccellenza stabilendo un nuovo record italiano nei 100 metri nuoto. Prampolini, dal canto suo, si è particolarmente distinta nella prova di laser run, evidenziando la sua versatilità e preparazione. La semifinale femminile è in programma per venerdì 10 aprile, mentre la semifinale maschile si terrà sabato 11 aprile. Le attesissime finali, sia maschili che femminili, sono previste per domenica 12 aprile e saranno visibili in diretta streaming, offrendo agli appassionati l'opportunità di seguire gli sviluppi cruciali della competizione.

La tappa egiziana della World Cup rappresenta un banco di prova fondamentale per la nazionale italiana di pentathlon moderno, che ora dovrà capitalizzare l'esperienza acquisita e guardare con determinazione alle prossime occasioni per riscattarsi e migliorare i risultati complessivi nella stagione internazionale.