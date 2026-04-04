Il torneo di Montecarlo, in programma dal 5 al 12 aprile, segna l'inizio della stagione sulla terra rossa per i migliori tennisti del circuito, un passaggio cruciale dopo la serie di tornei sul cemento americano. Jannik Sinner, reduce da un impressionante “Sunshine Double” con le vittorie a Indian Wells e Miami, si appresta a confrontarsi con una superficie che, storicamente, ha rappresentato per lui la sfida più grande. Nonostante i recenti trionfi, l'altoatesino non ha ancora conquistato un titolo importante sul rosso. La scorsa stagione, pur segnata dalla sospensione legata al caso “Clostebol”, lo ha visto raggiungere due finali prestigiose: agli Internazionali di Roma e al Roland Garros.

Per affinare il suo feeling con la superficie, Sinner ha scelto di scendere in campo anche nel doppio, formando una coppia inedita con il belga Zizou Bergs. Il loro debutto li vedrà opposti al primo turno al duo composto dal ceco Tomáš Macháč e dal norvegese Casper Ruud, entrambi specialisti del singolare. In caso di vittoria, Sinner e Bergs affronteranno una tra Andreozzi/Guinard, teste di serie numero otto, e i fratelli Stefanos e Pavlos Tsitsipas, in tabellone grazie a una wild card. Il percorso si preannuncia tutt'altro che agevole: nello stesso spicchio di tabellone figurano anche i numeri uno del seeding, lo spagnolo Marcel Granollers e l'argentino Horacio Zeballos, potenziali avversari nei turni successivi.

Anche Alexander Zverev, numero tre del mondo, sarà impegnato nel doppio con Marcelo Melo.

Italiani e coppie di prestigio nel tabellone di doppio

Il tabellone di doppio di Montecarlo si distingue per una significativa presenza di italiani. Nella parte bassa, Luciano Darderi e Flavio Cobolli si misureranno con Andre Goransson ed Evan King. Di particolare interesse è il sodalizio inedito formato da Andrea Vavassori e Matteo Berrettini. Vavassori, fresco del trionfo a Miami in coppia con Simone Bolelli, affronterà con Berrettini, inseriti con una wild card, il duo Alex De Minaur e Cameron Norrie. La loro intesa sul campo sarà un elemento da osservare con attenzione.

Tra le altre coppie di rilievo internazionale presenti nel torneo, spiccano i russi Karen Khachanov e Andrey Rublev, Arthur Rinderknech e Valentin Vacherot, oltre ai britannici Julian Cash e Lloyd Glasspool, questi ultimi tra i favoriti nella parte bassa del tabellone.

Il cammino di Sinner e Bergs: possibili avversari fino alla finale

Il percorso di Sinner e Bergs nel doppio di Montecarlo si prospetta ricco di sfide. Già dagli ottavi di finale, potrebbero incontrare i fratelli Tsitsipas o Andreozzi/Guinard. Nei quarti, l'ostacolo più probabile sarebbe rappresentato dai numeri uno del seeding, Granollers/Zeballos, o dalla temibile coppia Melo/Zverev. In semifinale, i potenziali avversari includono Harrison/Skupsky o Arevalo/Pavic. Per una ipotetica finale, le possibilità sono molteplici e includono coppie di alto livello come Cabral/Salisbury, Heliovaara/Patten, Krawietz/Puetz, Cash/Glasspool, o anche i connazionali Berrettini/Vavassori o Cobolli/Darderi.

Il Masters 1000 di Montecarlo si annuncia dunque come un appuntamento fondamentale, non solo per la transizione alla terra rossa, ma anche per osservare la crescita di Jannik Sinner in una disciplina, il doppio, che può affinare ulteriormente il suo gioco, e per seguire le prestazioni dei numerosi italiani protagonisti.