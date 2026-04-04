Lo scozzese Robert MacIntyre ha conquistato la leadership solitaria del Valero Texas Open al termine del secondo round, disputatosi con grande intensità sul difficile percorso par 72 del TPC San Antonio, in Texas. La sua prestazione eccezionale lo ha visto completare le prime 36 buche con un notevole score complessivo di -14, frutto di soli 130 colpi. Questo risultato gli ha permesso di stabilire un solido vantaggio di ben quattro colpi sullo svedese Ludvig Aberg, che si è attestato in seconda posizione con uno score di -10, mantenendo vive le speranze di rimonta.

Alle spalle dei due principali protagonisti, la classifica si presenta estremamente competitiva, con un folto gruppo di golfisti che ambiscono alle posizioni di vertice. A quota -9, in una posizione promettente, si trovano gli statunitensi Kevin Roy, Tony Finau e Bud Cauley, affiancati dal danese Thorbjorn Olesen, tutti pronti a sferrare l'attacco nelle prossime giornate. In settima posizione, con uno score di -8, si distingue un altro gruppo di talenti internazionali, che include il giapponese Ryo Hisatsune, l’inglese John Parry e gli americani Steven Fisk, Andrew Putnam, Sam Ryder e Alex Smalley. Tra i nomi più noti, Tommy Fleetwood e Michael Kim condividono la tredicesima piazza con un parziale di -7, cercando di risalire la china.

La situazione dei principali contendenti

Il vincitore dell’edizione precedente del torneo, l'esperto Brian Harman, sta affrontando un percorso più arduo in questa edizione, posizionandosi attualmente al 43° posto con uno score di -3. Un distacco significativo dalla vetta che richiederà una prestazione straordinaria per recuperare. La cruciale definizione del taglio delle 36 buche, che stabilirà chi potrà accedere ai round finali, è ancora in attesa di ufficializzazione. Questa incertezza è dovuta al fatto che il giocatore Luke Clanton deve ancora completare una buca in corso, un dettaglio che mantiene in sospeso la composizione definitiva del gruppo di qualificati.

Il prestigio del Valero Texas Open

Il Valero Texas Open si conferma, come ogni anno, uno degli appuntamenti più prestigiosi e attesi nel panorama del golf professionistico statunitense. Con un ricco montepremi complessivo di 9,8 milioni di dollari, il torneo attira regolarmente i migliori talenti internazionali, garantendo uno spettacolo di altissimo livello. La competizione si svolge sul rinomato e impegnativo percorso par 72 del TPC San Antonio, un tracciato celebre per le sue sfide tecniche e la capacità di mettere alla prova le abilità anche dei golfisti più esperti. L’edizione attuale vede una partecipazione internazionale di altissimo livello, con numerosi protagonisti pronti a sfidare la leadership di MacIntyre nelle prossime giornate, preannunciando un finale di torneo ricco di emozioni, colpi di scena e possibili ribaltamenti di fronte.