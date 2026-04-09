Un giovedì da non perdere attende gli appassionati di tennis al Masters 1000 di Montecarlo, il terzo appuntamento della stagione e il primo sulla terra battuta. L'Italia si prepara a vivere una giornata entusiasmante, con Jannik Sinner e Matteo Berrettini determinati a conquistare i quarti di finale sia nel singolare che nel doppio.

Sinner e Berrettini: la corsa ai quarti nel singolare

Dopo aver dominato l'esordio contro il francese Ugo Humbert, Jannik Sinner è pronto a scendere nuovamente in campo per affrontare il ceco Tomas Machac. Quest'ultimo ha già dimostrato il suo valore eliminando l'argentino Francisco Cerundolo.

Tuttavia, i precedenti tra Sinner e Machac sorridono all'azzurro, che vanta un bilancio di tre vittorie a zero, inclusa l'ultima sfida disputata nel recente torneo di Doha.

Sul Campo dei Principi, sarà il turno di Matteo Berrettini, che ha impressionato finora non perdendo nemmeno un game nelle sue prime due partite. Il tennista romano inaugurerà il programma sfidando il brasiliano Joao Fonseca, in un match che si preannuncia avvincente e cruciale per l'accesso ai quarti.

Berrettini trionfa anche nel doppio con Vavassori

La giornata di Berrettini non si esaurirà con il singolare. Subito dopo, il tennista romano tornerà in campo per il tabellone di doppio, dove fa coppia con Andrea Vavassori. La coppia italiana ha già dimostrato grande affiatamento e determinazione, esordendo con una vittoria convincente contro Alex De Minaur e Cameron Norrie.

Il match d'esordio ha visto gli azzurri imporsi al super tie-break con il punteggio di 6-4, 4-6, 10-5. Nonostante un inizio in salita nel primo set, con un break subito, Berrettini e Vavassori hanno reagito con forza, inanellando quattro game consecutivi e chiudendo il parziale con una spettacolare demi-volée di Berrettini. Nel secondo set, un passaggio a vuoto ha permesso agli avversari di pareggiare, ma gli italiani hanno mantenuto un alto rendimento al servizio, vincendo l'82% dei punti con la prima. La loro superiorità si è manifestata pienamente nel super tie-break, dominato con autorità e sette degli ultimi dieci punti conquistati, garantendo l'accesso al secondo turno.

Prossimi impegni e il prestigio del torneo

Il percorso di Berrettini e Vavassori nel doppio prosegue con una sfida impegnativa contro la testa di serie numero tre, composta dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten. L'obiettivo è chiaro: centrare i quarti di finale e continuare a sognare in grande.

Il Masters 1000 di Montecarlo, ospitato dal Monte Carlo Country Club nel Principato, non è solo un palcoscenico per le stelle del tennis, ma anche un torneo di grande prestigio, con un montepremi complessivo che supera i sei milioni di euro. La solida performance del tennis italiano in questa fase del torneo, sia nel singolare che nel doppio, conferma la sua crescente forza e ambizione sulla scena internazionale.