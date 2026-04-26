Jannik Sinner e Lorenzo Musetti hanno conquistato l’accesso agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid, confermando l’ottimo momento del tennis italiano sulla terra battuta spagnola. Sinner, attuale numero uno del mondo, ha avuto la meglio sul danese Elmer Moller, numero 169 del ranking ATP, imponendosi in due set con il punteggio di 6-2, 6-3. Musetti, invece, ha superato l’olandese Tallon Griekspoor, ventinovesima testa di serie, con il risultato di 6-4, 7-5.

La giornata madrilena ha visto anche la conclusione del percorso nel doppio femminile per Sara Errani e Jasmine Paolini.

Le due azzurre, prime teste di serie del torneo, sono state eliminate agli ottavi dalla coppia composta dalla tedesca Laura Siegemund e dalla russa Vera Zvonareva, che si sono imposte con il punteggio di 4-6, 6-4, 10-6.

Le Dichiarazioni dei Protagonisti

Lorenzo Musetti, al termine della vittoria contro Griekspoor, ha commentato: “Ho giocato un match solido. È stata una partita difficile: sono stato quasi sempre lucido. Ho avuto solo un piccolo calo di tensione nel secondo set ma lui è sempre un avversario pericoloso: per questo sono felice della vittoria odierna. Il mio rovescio vincente? Quando mi riescono certi colpi è sempre un piacere”.

Jannik Sinner, dopo il successo su Moller, ha dichiarato: “Oggi è andata un po’ meglio rispetto al primo match.

Ho servito bene nei momenti importanti. Sono stato ‘compatto’, vedremo ora come andrà nella prossima partita”. L’altoatesino ha aggiunto: “Partita diversa rispetto alla prima, avversario differente. Sono contento di come ho giocato; più fa caldo e più diventa difficile”.

Prossimi Impegni e Obiettivi

Nel prossimo turno, Musetti affronterà il ceco Jiri Lehecka, mentre Sinner attende il vincente tra Cameron Norrie e Thiago Agustin Tirante. Il torneo madrileno rappresenta un’occasione importante per entrambi gli italiani, con Sinner che insegue un primato storico: in caso di vittoria, diventerebbe il primo tennista a conquistare cinque Masters 1000 consecutivi, superando il record condiviso da Djokovic e Nadal.

La Caja Magica di Madrid continua così a essere teatro di grandi sfide e risultati di rilievo per il tennis italiano, con Sinner e Musetti protagonisti assoluti e con la speranza di ulteriori successi nei prossimi giorni.