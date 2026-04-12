Nella prestigiosa cornice del torneo di Monte Carlo, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sono affrontati in una finale carica di significato, con in palio non solo il prestigioso titolo ma anche il trono di numero uno del ranking mondiale. I dati pre-partita evidenziavano un equilibrio straordinario tra i due fuoriclasse: entrambi vantavano sessantasei settimane complessive come numero uno ATP, avevano trascorso quasi sei ore in campo nel Principato e registravano una perfetta parità di 1.651 punti vinti nei loro precedenti scontri diretti. Per Sinner, questa rappresentava la terza opportunità consecutiva di conquistare il suo primo grande titolo sulla terra rossa, dopo le precedenti finali di Roma e Parigi perse proprio contro lo stesso avversario.

Il match ha visto Sinner imporsi su Alcaraz in due set, con il punteggio finale di 7-6(5), 6-3. Questa vittoria ha permesso all'italiano di aggiudicarsi per la prima volta il Monte Carlo Masters e di reclamare la vetta della classifica mondiale. La partita è stata caratterizzata da un elevato grado di intensità e da un notevole equilibrio, soprattutto nella fase iniziale. Alcaraz aveva infatti iniziato con grande determinazione, portandosi rapidamente avanti di due giochi nel primo set. Tuttavia, Sinner ha dimostrato una pronta reazione, recuperando immediatamente il break e spingendo il parziale al tie-break. Qui, l'italiano ha saputo capitalizzare un doppio fallo cruciale dello spagnolo per chiudere il set sul 7-5, dopo un parziale ricco di errori e pressione.

Un trionfo storico per il tennista azzurro

Con questo successo, Jannik Sinner ha conquistato il suo terzo titolo ATP 1000 della stagione, dopo le vittorie già ottenute a Indian Wells e Miami. Questo lo rende il terzo giocatore nella storia, unendosi a leggende come Novak Djokovic e Rafael Nadal, a vincere quattro titoli ATP 1000 consecutivi, includendo il successo di Parigi della scorsa stagione. Il tennista italiano, ventiquattrenne, ha così raggiunto un traguardo eccezionale che lo proietta definitivamente tra i grandi del tennis mondiale. Al termine dell'incontro, Sinner ha commentato: “Oggi è stato un match di altissimo livello da parte di entrambi. Le condizioni erano diverse rispetto ai giorni scorsi, c'era vento e il campo era più difficile.

Ma il risultato è incredibile. Tornare numero uno significa molto per me, anche se come dico sempre la classifica è secondaria. Sono felice di aver vinto almeno un grande trofeo su questa superficie, non mi era mai riuscito prima, quindi ha un significato speciale.”

La rivalità tra Sinner e Alcaraz

La rivalità tra Sinner e Alcaraz si conferma una delle più avvincenti e promettenti del circuito professionistico. Quella di Monte Carlo ha rappresentato il primo confronto tra i due campioni dopo la vittoria dell'italiano alle ATP Finals di novembre. Con questo risultato, Sinner porta a sette le sue vittorie nei diciassette scontri diretti con lo spagnolo e si distingue come il primo tennista, dopo Djokovic nel 2015, a vincere i primi tre Masters 1000 della stagione.

Il match ha ulteriormente evidenziato la costante crescita di Sinner sulla terra rossa e la sua notevole capacità di gestire la pressione nei momenti cruciali. Alcaraz, ventiduenne, ha comunque mostrato grande solidità e un talento cristallino, confermando che la sfida tra i due continuerà a essere un punto focale nei prossimi appuntamenti del circuito internazionale, promettendo spettacolo e grandi emozioni.